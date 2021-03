CD.MX.-26 MARZO 2021 Un famoso doctor, también youtuber comentó lo que habría hecho que el directivo de TV Azteca se contagiara tras haber recibido la vacuna.

Lamentablemente este 23 de marzo, el director de contenido y distribución de TV Azteca, Alberto Ciurana, falleció solo unos días después de haberse contagiado de Covid-19 y haberse vacunado contra la enfermedad.

“La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna”, fue lo que escribió Alberto Ciurana al anunciar su contagio a través de redes sociales, sin saber que días después sería internado e intubado por la enfermedad, haciendo que perdiera la vida.

En torno a este tema, el doctor y youtuber Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, comentó cómo pudo haber sucedido este contagio tras haber recibido la vacuna anticovid.

El doctor indicó que tras conocer su caso, esto podría significar que el día que fue inoculado, posiblemente también se habría infectado, por lo que la vacuna no habría hecho su efecto de defensa.

Mr. Doctor comentó que una vez que se aplica la vacuna anticovid, deberán pasar unos días para que el cuerpo pueda ir creando las defensas y hacer crear una cierta inmunidad al virus, “Recordemos que la vacuna no es algo que impida que te pueda dar Covid, lo que sí evita es que progrese a una enfermedad severa o crítica”, recalcó.

El doctor indicó que el directivo se habría infectado el mismo día que se aplicó la vacuna pero no por la sustancia, sino porque justamente como lo había escrito el directivo, ‘irónicamente’ se habría contagiado momentos antes de recibir la vacuna, “en el caso particular de Alberto Ciurana, más allá de cuál haya sido la vacuna que se puso y que no hayan pasado los días pertinentes, lo más seguro, y por los días, tomando en cuenta que el 10 de marzo anunció esta situación, lo más seguro es que el día que se puso la vacuna ese mismo día se infectó, pero no se infectó por la vacuna”

El youtuber explicó que su contagio no se debió de ninguna manera a la marca de la vacuna que haya recibido, “Sea cual sea que haya sido la vacuna, ARN Mensajero, Pfizer, Moderna, CanSino, AstraZeneca, la de Sputnik V, sea cual sea la vacuna que se haya puesto, él no se contagió por la vacuna, pero no habían pasado los días suficientes para poder crear inmunidad”.

Finalmente comentó, “sacando cuentas, insisto, partiendo de que el día 5 se puso la vacuna y digamos que el 10 comenzó con un cuadro leve, el mismo día que se puso la vacuna fue el día que se infectó, y lo digo porque son cinco días del periodo de incubación de que te infectas para que la prueba salga positiva y para que tú manifiestes los síntomas. Fue por azares de la vida y como bien lo escribe él en su post, fue la ironía, porque el mismo día que se vacunó, se infectó”, concluyó.