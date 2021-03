NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 4 DE MARZO DE 2021.- El alcalde Enrique Rivas Cuéllar afirmó que al gobierno municipal no lo distraen las críticas no constructivas y mantiene programas y acciones en beneficio de la comunidad.

“Se ha trabajado intensamente con resultados, a pesar de las complicaciones a las que nos hemos enfrentado, apagones, heladas, tormentas, tornados, caravanas de migrantes, situaciones que quizá antes no se habían presentado pero que no nos hemos distraído y no nos vamos a distraer, vamos a seguir trabajando porque nuestro compromiso es atender a la ciudadanía en todos los sentidos”, dijo.

Exhortó a la ciudadanía, que ignore comentarios que hacen detractores del gobierno en el contexto de la temporada electoral.

Destacó que desde el inicio de su administración municipal su equipo y él se han dedicado a atender a la ciudadanía con programas de beneficio y apoyo en favor de las y los neolaredenses.

Enumeró, entre otros, los programas ‘Miércoles Ciudadanos’, ‘Foros de Participación Ciudadana’, ‘Escuela Digna, Moderna y Saludable’, ‘Empleo Temporal Emergente’ y ‘Becas Municipales’.

Rivas Cuéllar subrayó que ‘Miércoles Ciudadano’ no se ha interrumpido, solo pasó de realizarlo de forma presencial a la virtual, con el único propósito de atender, de escuchar y de resolver los problemas, siempre con las medidas sanitarias correspondientes sin descuidar al ciudadano.

El alcalde agregó que poco a poco y con la recomendación de la Secretaría de Salud de Tamaulipas han realizado Foros Ciudadanos aplicando el distanciamiento social, el uso del cubrebocas y gel antibacterial.

“Hoy hacemos los foros ciudadanos y atendemos a las vecinas y vecinos; por eso es natural ante la falta de una propuesta constructiva y argumentos para presentar, que a los críticos les queda esa opción de estar buscando el arroz negro de esta administración”, concluyó Rivas Cuéllar.