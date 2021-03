TAMPICO, TAMAULIPAS, 17 DE MARZO DE 2021.- Personas de la tercera edad se quejaron del mal trato que les dan en la oficina de Bienestar Social federal a cargo de Elizabeth Cruz, donde dicen van a hacer su trámite para

registrarse y recibir el apoyo económico de AMLO y los «malmodean» y hablan en tono déspota y grosero, acciones que dicen son solapadas por la titular, por lo que la ciudadanía del sur de Tamaulipas hace un llamado urgente y directo al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que destituyan a la titular y al personal que dicen no tenga aptitud para atender a ese sector vulnerable.

Fue Pilar Camacho Ruiz, regidora porteña quien informó que hasta ella llegan quejas contra

esa servidora pública y contra algunos servidores de la Nación que señala le han reportado

el mal trato que dan a los adultos mayores y todo aquel que acude a esa oficina a hacer

algún trámite o tan solo a pedir información.

Explicó que acudió ante ella una persona del sexo masculino que vive en la colonia Del

Pueblo pero que por temor a represalias no da su nombre y le expuso que que en este mes

cumple 68 años de edad y tiene toda su documentación para hacer el trámite en Sebien

federal y recibir el apoyo económico, que acudió al módulo de Sebien en Madero frente a

HEB, bulevar y lo trataron muy mal.

Hizo ver que tal vez no pueda la persona hacer aún el trámite porque tenga que esperar a

cumplir los 68 aunque les han dicho que pueden hacerlo y quedan en lista de espera pero lo

reprobable aquí, recalcó es que traten de esa manera a los ciudadanos.

Pilar Camacho comentó que ella misma se comunicó al número de celular de Elizabeth

Cruz que pidió el número al regidor de la 4T Víctor Peñalosa y éste se negó a dárselo bajo

el argumento de que Elizabeth no le iba a contestar.

La regidora tuvo que conseguir por otro lado el número y tras insistir la subdelegada federal

le contestó y al plantearle la edil el problema Elizabeth Cruz dijo que el solicitante debe

esperar.

La regidora le comento que ha recibido quejas contra esa oficina y esta mujer aseguró en

tono cortante y grosero que ella era la primera que se quejaba.

La edil cuestionó por qué dan mal trato, por qué hacerlos esperar tanto tiempo, y que le

dicen los abuelitos que en esa oficina son déspotas y prepotentes, lo que recalcó, no se vale.

De manera directa Pilar Camacho pidió a la subdelegada de programas federales que si se

molesta porque le llaman y no le gusta atender a la gente mejor que no se alquile que ese

cargo no debe darse a cualquier persona sino a alguien que en realidad sea portavoz de la

autoridad y con deseo de servir a la ciudadanía.

Por tal situación la regidora porteña pidió a la Federación que pongan en esa oficina de

Sebien federal del sur de Tamaulipas a una persona que sí sea capaz de cumplir con sus

funciones y de atender y resolver con actitud los problemas de la gente.