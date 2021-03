REYNOSA, TAMAULIPAS, 27 DE MARZO DE 2021.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló

que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto, manipuló información de manera irresponsable e ilegal, en relación a la construcción del Centro Integral de Justicia para Mujeres de Reynosa, obra que actualmente está concluida y en funcionamiento.

“De manera irresponsable e ilegal, se falseó la información relacionada con esta

obra a la vista de todos ustedes, asegurando el titular de esa unidad, ante los

diputados federales, que en lugar de ella, sólo había un terreno baldío. Esto

demuestra claramente el trasfondo de quienes pretenden, con base en mentiras,

engaños, difamaciones y calumnias, dañar no solamente al gobernador, sino a

uno de los estados más productivos del país”, señaló.

García Cabeza de Vaca convocó al Gobierno Federal a elevar el nivel de la

política y evitar ensuciarla con manipulaciones con fines electorales.

“Sí, como ven, pensamos diferente, pero debemos respetarnos, porque la

democracia es garantizar el derecho a disentir, lo que es inaceptable es que se

pretenda violentar el estado de derecho y sobretodo el respeto a nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Elevemos la política a la

altura del pueblo y evitemos ensuciarla con la manipulación, para fines político

electorales!”, sentenció.

Aseguró que el Gobierno de Tamaulipas está dispuesto a debatir con el Gobierno

Federal en el plano de las ideas, a pesar de promover políticas públicas distintas.

“Nosotros estamos a favor de las energías limpias y renovables, ellos no. Nosotros

estamos a favor del federalismo, ellos no. Nosotros estamos a favor del respeto a

la división de poderes y el respeto a la soberanía de los estados, ellos piensan

diferente. Nosotros estamos a favor de apoyar a los sectores productivos. No hay

otra fórmula”.

El Gobernador de Tamaulipas dirigió este sábado un mensaje a las familias de

Reynosa y la región en el que realizó un recuento de los programas y acciones

llevados a cabo en el municipio. Destacó que el Gobierno Estatal ha destinado a la

zona inversiones sin precedentes por 3 mil 250 millones de pesos, logrando

crecimiento económico, urbano y social.

En materia de seguridad dio a conocer la construcción del Complejo de Seguridad

Pública en Reynosa, el cual se suma a los de Nuevo Laredo, Altamira, la

ampliación de Victoria y uno más que se construirá en Matamoros.

Dijo que hay importantes avances en la obra del Centro General de Coordinación

Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C-5), el cual

controlará la red del sistema de videovigilancia que contará con más de 4 mil 200

cámaras instaladas a lo largo y ancho de Tamaulipas.

En coordinación con del Poder Judicial, en Reynosa se construyeron 3 Salas de

Juicios Orales en el Centro del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Estas obras se

suman a las 33 Salas de Audiencia y 11 Centros Integral de Justicia, que se han

construido en distintos municipios.

Especial mención mereció la edificación del Centro de Justicia para las Mujeres,

que garantiza una atención integral y especializada a las mujeres, concentrando

servicios en un solo lugar, evitando que las víctimas, tengan que acudir a múltiples

instancias en algún proceso legal que emprendan.

En infraestructura destaca el Centro de Convenciones “Expo Tam” donde se

invirtieron poco más de 590 mdp. Edificio moderno y contemporáneo de 10 mil

metros cuadrados, con fachada que visualiza la greca de la cuera tamaulipeca, de

nuestro traje típico regional.

El Centro de Convenciones, permitirá fortalecer la vocación de turismo de

negocios en la ciudad y el estado, además de ampliar la oferta de espacios para la

organización de eventos de talla nacional e internacional.

En materia de salud, se remodeló en su totalidad, el emblemático edificio de la

Jurisdicción Sanitaria número IV, con una inversión de casi 82 millones de pesos,

brindando servicios del primer nivel de la salud.

Para mejorar la conectividad vial, el Gobierno del Estado ha invertido un monto sin

precedentes superior a los 700 millones de pesos, entre las que destaca la

rehabilitación de las principales avenidas de acceso a la ciudad de Reynosa.

En la ceremonia estuvo presente la señora Mariana Gómez de García Cabeza de

Vaca; Yolanda A. Parra Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros;

Paul Craine, Director Regional de la DEA; Ralph García y Keith Patridge,

directivos de McAllen Economic Development Corporation, en representación del

mayor de McAllen, Jim Darling.

Diputado Gerardo Peña Flores, Presidente de la Junta de Coordinación Política

del H. Congreso del Estado, Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Senador Ismael García Cabeza de

Vaca, Diputados Locales, el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

Armando Toscano Yáñez Comandante del 19 Regimiento de Caballería

Motorizado de Reynosa en representación del General de Brigada Diplomado del

Estado Mayor Pablo Alberto Lechuga Horta Comandante de la 8a Zona Militar,

Inspector Jefe Franco Rodrigo Juárez Magaña Segundo Comandante del 12

Batallón de la Guardia Nacional en representación del Inspector Jefe Eduardo

Muñoz Cázares Coordinador Regional de la Guardia Nacional en Reynosa.