Para los interesados en temas políticos, la antes Reunión de la República, donde en

época diferente se reunía el presidente del país con los gobernadores de las 32 entidades

federativas, en la 4T simplemente es la reunión del presidente y los gobernadores.

En tiempos de los ‘neoliberales’ el motivo oficial era la planeación del crecimiento en

el país, la firma de pactos para determinadas acciones conjuntas entre el gobierno federal y

el de los estados, con apoyo irrestricto en las estrategias diseñadas desde la presidencia de

México y todo parecía miel sobre hojuelas, todo en apariencia caminaba bien.

En tiempos de la 4T, los convocados por el presidente Manuel López fue con los

gobernadores del país a una reunión de apenas 30 minutos en el Palacio nacional, donde los

oradores fueron la titular de la Secretaría de Gobernación, el Fiscal General de México, el

presidente y la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI), como

presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Quizá vistos como adversarios del actual régimen, los gobernadores de México,

fueron sentados con valla o cerco de por medio entre los titulares del ejecutivo en los

estados y el presidente de la República, presumiblemente por la sana distancia del COVID19.

Periodistas críticos, no del régimen, más bien de las acciones impuesta del gobierno,

señalaron que la reunión tuvo como tema la firma del pacto de no intervención en las

elecciones de junio próximo, solo que no hubo firma, los gobernadores escucharon los

discursos y hasta ahí, quedando en claro que no hubo acuerdo y se traduce como aviso,

mensaje o advertencia, como usted guste llamarle.

Pareciera que al oriundo de Macuspana no le interesó el tiempo y los recursos que se

invirtieron para el traslado y estancia de los 32 funcionarios estatales, porque no solo el

mensaje fue unilateral, pareciera tuvo como objetivos a los 10 de la Alianza Federalista.

Javier Corral el gobernador de Chihuahua asegura que la gobernadora de Sonora,

Claudia Artemisa Pavlovich, fue quién firmó el documento presentado por la presidencia,

pero los integrantes de la Alianza Federalista no firmaron nada, porque ellos no pertenecen

a la CONAGO.

El mandatario chihuahuense declaró que este acto bien pudo organizarlo el Instituto

Nacional Electoral (INE). Además, la recomendación de respetar los presupuestos y a todos

los partidos, debe ser para todos, incluyendo al presidente López.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se negó a dar

declaración alguna sobre el proceso de desafuero al que está sometido en la Cámara Baja

del Palacio Legislativo de San Lázaro, a petición de la Fiscalía General de la República

(FGR).

En relación a la Reunión del Acuerdo Nacional para la Democracia, el gobernador

tamaulipeco se limitó a declarar que “…atiendo la invitación para estar con los

gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno, si bien es una obviedad firmar un

documento que está establecido en la constitución… en lo personal me hubiera gustado

fuera más amplio…”.

Se infiere que esta última parte, cuando se refiere a la amplitud, es que los acuerdos

debieran ir más allá de la elección, debiera llegar al respecto a la democracia real y no

ficticia; considerar la división de poderes; impulsar el respeto a la soberanía de los Estados;

y fomentar las libertades de cada entidad, en relación al gobierno de la República.

En un cambio de tema, la Autónoma de Tamaulipas (UAT), del Rector José Suárez

Fernández, reconoció que en Tamaulipas la COEPRIS es la encargada de autorizar los

protocolos sanitarios para el regreso a clases, haciendo hincapié en la sana distancia, uso de

gel, cubre boca, verificación de temperatura corporal, lavado frecuente de manos y la

sanitización del edificio escolar, incluyendo aulas, laboratorios y anexos.

La UAT dejó en claro que para un regreso a clases sin riesgo ya se procedió a la

desinfección y se autorizó para que al salón en clases solo ingresen los estudiantes hasta en

un 50 % de la capacidad numérica.

Pese a que la Autónoma del estado tiene autorizados los protocolos de sanidad,

además del presupuesto del gobierno de Tamaulipas para este programa, el Rector José

Suárez, señaló que aún se mantienen en espera del cambio del semáforo epidemiológico a

verde, según lo ha determinado el Comité Estatal de Salud.