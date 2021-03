Trasciende que LETICIA SALAZAR VAZQUEZ está a un paso de la cárcel y que lo triste para la exalcaldesa de Matamoros Tamaulipas es que su llegada al emblemático edificio de la calzada General Luis Caballero, el penal de tamatan, en la capital tamaulipeca no será para visitar a su exdirector de bienestar social LUIS ALFREDO BIASI sino porque ella puede ser detenida.

El domingo pasado al caer la tarde trascendió que ya hay una orden de aprensión liberada en contra de SALAZAR VAZQUEZ por varios delitos por los cuales tiene que rendir cuentas ante la justicia.

De inicio es acusada por desvió de recursos durante su administración, se habla de que son más de 200 millones que la exalcaldesa no comprobó y se presume un desfalco en las arcas municipales.

Parte del monto de los 200 millones, según la Auditoria Superior del Estado, son por facturas no localizadas, pagos a proveedores sin licitación y en efectivo por los cuales fue requerida para aclarar los desvíos o faltantes, pero presuntamente SALAZAR hiso caso omiso a los citatorios razón por lo que ahora puede ser detenida.

Pero no solo es el tema de los millones que desaparecieron o no fueron aclarados en tiempo y forma y por los cuales, a tendiendo a la transparencia y rendición de cuentas, la ex edil matamorence tiene que rendir cuentas.

También está el asunto de los tres jóvenes estadunidenses secuestrados y ejecutados en el 2014 donde participaron elementos bajo las ordenes de la alcaldesa sigue pendiente y por lo que también SALAZAR VAZQUEZ tiene que responder ante las autoridades pues es un proceso que se sigue, además que los familiares de las víctimas exigen justicia.

Se dice que puede ser de un momento a otro cuando se ejecute la orden de aprensión en contra de SALAZAR VAZQUEZ para que responda por los delitos que se le imputan.

Lo que no se ha dicho, pero igual puede ser que suceda, es que algunos de los Hércules, grupo paramilitar formado en la administración de SALAZAR VAZQUEZ, que presuntamente fueron los que quitaron la vida a los jóvenes estadounidenses, corran la misma suerte que la exalcaldesa.

Oriundos de Matamoros piden que el tesorero, administrativo y contralor que colaboraron en la administración de SALAZAR también sean llamados por complicidad.

En fin, la situación es que el domingo por la tarde trascendió que hay orden de aprensión en contra de la exalcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR VAZQUEZ pues la ex edil tiene cuentas pendientes con la justicia y todo indica que la suerte de LETICIA está echada, que está a un paso de la cárcel.