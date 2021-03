Quién sabe si sean los jerarcas de morena, uno que otro aspirante a un puesto de elección popular por ese partido, o algunos oficiosos que se dan a la tarea de generar rumores y sueltan versiones dando por hecho que ya se dio línea para tal o cual personaje pero el fin de semana se desataron rumores que nadie podía creer.

Si es externo puede generar confusión y desestabilización, pero si es interno el tema está más complicado porque no solo están jugando con los aspirantes a candidatos sino con los sentimientos de sus seguidores.

A medida que avanza el tiempo los rumores y supuestos de quienes serán los candidatos en cada municipio y distritos electorales por el partido guinda aumentan, claro está que algunos tienen grado de veracidad, pero lo malo es que a cada publicación le sigue casi de inmediato una aclaración, un desmentido y así no hay seriedad.

La verdad es que la dichosa convocatoria abierta y las encuestas con las que supuestamente se van a elegir candidatos están más arregladas que un maniquí, más falsas que una moneda de tres pesos, es casi seguro que las candidaturas ya tienen nombre y apellido, solo están haciendo tiempo para formalizarlas pero se les puede complicar pues dejaron que muchos se pudieran registrar y si de pronto aparece uno que no se registró en tiempo y forma el tema hasta los tribunales puede ir a dar.

Como el caso de Reynosa, donde el sonar del dinero puede tirar hasta al aspirante más seguro, y sino que le pregunten a los legisladores ARMANDO ZERTUCHE y RIGOBERTO RAMOS que pensaban que entre ellos dos podía quedar la candidatura a la alcaldía de ese municipio y ahora corre la versión que el ganon será CARLOS PEÑA, hijo de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMIENGUEZ.

ZERTUCHE ya salió a decir que no hay nada para nadie, que aún no se define quien será el candidato pero que esta semana él estará en condiciones de marcar su posición, por lo dicho puede ser que tiene la esperanza de que el hijo de la alcaldesa vaya a otra posición y si de verdad va por la alcaldía entonces ZERTUCHE se inconformaría.

Claro está que son varias posiciones en Reynosa y si se ponen de acuerdo para todos puede alcanzar, pero por lo que se ve los que ya tienen un espacio en ese partido no estarán dispuestos a ceder, aunque su líder nacional, MARIO MORENO, quiera la alcaldía vender.

Se dice que la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ pagó a MARIO DELGADO la no despreciable cantidad de un millón de dólares por la candidatura de su vástago, la verdad no se duda. A uno le puede ganar la ambición y a la otra la obsesión del poder, pero una cosa es que CARLOS PEÑA sea candidato y otra muy distinta que logre ganar, la desbandada en Morena no se dejará esperar, ZERTUCHE, RAMOS y sus seguidores se revelarán y es altamente probable que su capital político de color pueda cambiar.

En la capital tamaulipeca puede ser qué si sea LALO GATTAS el candidato a la presidencia municipal, aunque también se manejó la versión que ISMAEL VALDEZ ya había sido palomeado y luego se dijera que no hay nada para nadie.

Quien se la merece, sin duda alguna, es EDUARDO GATTAS pues no ha claudicado, continúa en territorio, pero se debe esperar, hasta que no tenga papel en mano se podrá cantar.

¿A qué juegan en MORENA?, se preguntan propios y extraños luego de los anuncios y desmentidos sobre quiénes serán sus candidatos.

De cerca, y hasta de muy lejos, se ve que a muchos aspirantes MORENA los dejará colgados, que solo está jugando con sus sentimientos y los de sus seguidores, ya lo verá esta semana que se den a conocer los nombres oficiales.