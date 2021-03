Apenas empieza a volar el polvo, en muy poco tiempo, se verán en

todas las ciudades de Tamaulipas, carteles, espectaculares, anuncios

en redes sociales, y propaganda por doquier, la idea es que la

ciudadanía conozca los perfiles de cada uno de los candidatos.

Son 9 distritos electorales federales, 22 distritos locales y 43 alcaldías

en disputa en territorio tamaulipeco, en lo local a partir del 19 de abril,

las campañas estarán en su apogeo, para las diputaciones federales

dos semanas antes es decir la primera semana de abril, entran en

acción.

De todos los colores y partidos políticos la cacería de votos irá en

aumento, la férrea pelea se dará entre el PAN y Morena, los partidos

que marcan más fuerte en las encuestas, sin descartar el

resurgimiento del PRI en algunas regiones de la entidad, como en

Matamoros, Río Bravo y la capital del estado.

Los números marcan la pelea en Nuevo Laredo entre Yahleel Abdala y

Carmen Lilia Cantú Rosas, en caso de que la ultima sea postulada por

Morena, que aún no dice quienes serán sus candidatos, y se espera

en las próximas horas, esta decisión.

En la zona ribereña el PRI, cuenta con Nueva Ciudad Guerrero y

Miguel Alemán, y los datos indican que así serán los resultados,

ambos ediles tienen buenos números para ganar, además de otras

ciudades como Camargo, Díaz Ordaz y Mier, que podrían dar la vuelta

y ser tricolores.

La gran disputa está en Reynosa, donde la madre de todas las

batallas se daría entre Chuma Moreno del PAN y Carlos Peña Ortiz,

ambos de extracción panista, pero que ahora se enfrentarían por

siglas distintas, la cuña en ambos lados esta interesante, la ciudad

aporta más de 575 mil electores, el 25% de todo el estado, y su capital

político y financiero es incomparable.

De las diputaciones federales, en el distrito II y IX, donde la más difícil

es la de Gerardo Peña Flores, porque la del dos, parece está

reservada para la sobrina de Don Ramiro Garza Cantú, quien tiene

acceso directo a Palacio Nacional y no sería una carga para el partido

en el poder, dejar pasar un curul, a cambio de las fortalezas

económicas del empresario reynosense. Como lo he dicho, la política

es negociación, cabildeo y acuerdos, quien no lo entienda así, esta

frito.

El resurgimiento del PRI, se vislumbra en Río Bravo y Matamoros,

donde se ve con más posibilidades de competencia, en la 3 veces

heroica, Pedro Luis Coronado y Nico Camorlinga encabezan la

resurrección del priismo, en la escuela más grande de cuadros priistas

en todos los niveles.

Peluco y Nico, son jóvenes, uno notario público y Nico empresario

local, priistas de hueso colorado, y que hoy por hoy, la población de

Matamoros los ve como una buena alternativa de gobierno municipal.

Las sorpresas seguramente saldrán de heroica, el grupo hegemónico

está unido y brinda su apoyo a los candidatos priistas, la moneda

sigue en el aire y la caza de los votos apenas comienza.

Otro que pisa fuerte es el doctor Alberto Alanís, que compite para

regresar a Palacio Municipal, de Valle Hermoso, sería la segunda

ocasión que lidera los esfuerzos de este importante granero de

Tamaulipas y próspero en la recepción de inversión manufacturera.

El galeno Alanís, es bien querido por los vallehermosenses, su paso

por la alcaldía, dejó grato sabor de boca y su postulación causó

emoción en muchos sectores de este municipio, que vio con muy

buenos ojos, que el doctor, haya aceptado ser postulado para la

alcaldía de Valle Hermoso.

Mañana seguimos para el sur. Es cuánto.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El ayuntamiento de Reynosa, ha informado que en los balnearios de la

ciudad, como La Playita y otros más, se aplicaran todas las medidas

preventivas contra el covid-19, a todos los asistentes en los días

santos y posteriores. La alcaldesa Maki Ortiz, ha sido muy precisa en

el cumplimiento de las reglas sanitarias en todo este periodo que aún

continua en todo el estado.

Solo con prevención, la ciudad podrá contar con una disminución

eficaz del coronavirus, por eso es preciso llevar a cabo medidas

preventivas en esta semana mayor en todos los balnearios y áreas de

esparcimiento común de toda la ciudad enfatizó la alcaldesa Ortiz

Domínguez.

La aplicación de medidas se seguridad, son todas las recomendadas

por el comité técnico de salud estatal y municipal, así como los

protocolos emitidos por la COEPRIS, en todos los sectores

correspondientes.

chanorangel@live.com.mx