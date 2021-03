UNO.- El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas

sigue rindiendo “cuentas alegres” y refiere los portales de transparencia de los ayuntamientos y las

COMAPAS han mejorado desde que él llegó al cargo.

Humberto Rangel Vallejo, ex diputado local y ahora becado en el ITAIT, dice y asegura la aplicación

de multas a quienes no cumplen con esta obligación de ley.

Hay que decirlo, la mayor parte de los ayuntamientos de Tamaulipas establecen una serie de trabas

para acceder al portal de transparencia y a la información que se debe de ventilar a través de ellos,

aunque Humberto Rangel, habla de 22 sanciones económicas a varios municipios de Tamaulipas.

Curiosamente los municipios chicos y de por sí sin dinero, son los que han sido sancionados como

es el caso de San Carlos, Padilla y Villa de Casas por mencionarle algunos, de Victoria, Nuevo

Laredo, Reynosa y Tampico, nada que decir, son cumplidores según Rangel Vallejo.

Lo cierto es que las verificaciones son selectivas, las sanciones son dirigidas, las mañas y los malos

manejos en los cargos que el ex legislador ha tenido son las de siempre por ello es que en los

municipios sancionados nuca verá a los que concentran más gente, más lana aun y cuando la

información que ventilen a través de sus portales de transparencia sea a medias.

Por cierto, ¿Qué informará éste personaje hoy a las 10:30 en las instalaciones del Congreso del

Estado?, digo partiendo del hecho que el cargo sólo le ha servido para hacer negocio, turistear por

Tamaulipas y nada en beneficio de la sociedad y menos de la transparencia.

DOS.-Vaya que el ex presidente Municipal de Reynosa no se anduvo por las ramas y de entrada refiere

que el Partido Revolucionario Institucional ahora es un partido chico que hasta su estructura perdió.

Para nadie es desconocido que el PRI se encuentra en sus peores momentos, pero que lo diga un ex

alcalde de partido es cosa seria, porque tiene el panorama desde a dentro y hay que decirlo,

con las actitudes antidemocráticas que se practican en el ex partidazo, no creo que la gente le

apueste a esos proyectos en la próxima elección.

Valdez Richaurd, señala que el pleito que traen los partidos acción nacional y MORENA, pudiera ser

la oportunidad para que el revolucionario institucional gane terreno en la próxima elección. Yo lo

dudo.

El Bético reveló sus secretos, “el partido que tenga estructura y movilización podría ganar la elección

del mes de Junio”, en lo personal tengo mis dudas, dado que la decisión y números de la próxima

elección estará en los ciudadanos mismos que si salen a votar marcaran la historia y números en

Tamaulipas y solo hay dos actores.

Por lo pronto acepta que el PRI no trae nada en el morral y sus candidatos tendrán que hacer un

esfuerzo extraordinario para llegar a los electores de lo contrario sólo pasará a ser parte de la

estadística en derrotas como ha sucedido en las últimas elecciones locales y federales.

TRES.-Conforme avanza la actividad oficial después de la parálisis que causó el COVID-19 en el

mundo entero las actividades parecen volver a la normalidad.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, convocó desde hace unas semanas a sus directivos, jefes

de área y coordinadores a incorporarse a sus oficinas y áreas laborales, claro cumpliendo con las

medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud.

Hoy la UAT, abre la convocatoria de registro de aspirantes de nuevo ingreso a los programas de

licenciatura y técnico superior universitario correspondiente al ciclo escolar otoño 2021.

El registro se realizará de manera virtual en las distintas unidades académicas, facultades y escuelas

de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, en donde solo se solicitara a los interesados una

cuenta de correo CURP y RFC procedimiento que se podrá realizar desde cualquier computadora,

en el apartado de “Oferta educativa”, del portal de la UAT.

