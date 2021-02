Proceda o no el desafuero propuesto por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas; sea o no sometido a proceso penal el mandatario por los delitos que le imputa la 4T, el golpe político- electoral ya está dado.

… Con Efecto Dominó.

Y “golpeará” a los candidatos del PAN en municipios y distritos locales y federales estratégicos, pues el ruidoso sensacionalismo mediático con el que los operadores del obradorismo “filtraron” la noticia desde la Cámara de Diputados, tuvo el efecto de un disparo por debajo de la línea de flotación del cabecismo.

Y la nave se bambolea.

Así, pese al intenso despliegue de los cabecistas de primera línea en zonas neurálgicas de la entidad, y la apasionada defensa de los principales ‘cuadros’ de Acción Nacional en el país, la suerte del gobernante tamaulipeco se ve indecisa, pues el Fiscal General ALEJANDRO GERTZ MANERO está al frente de las indagatorias y en este caso le va su capacidad, su prestigio, su seriedad, y muy probablemente su puesto dentro del engranaje de la 4T, que presumiblemente quiere a CABEZA fuera del escenario político.

En medio de la humareda del primer disparo, CABEZA DE VACA, principal propulsor de la Alianza Federalista de Gobernadores, emergió a la superficie para dar la cara: “Voy a defender mi honra, la de mi familia. Y no voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de la familia tamaulipeca”, expresó, al definirse como “un perseguido político” del gobierno federal, y acusar a la Cámara de diputados “de haber violado el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al Coordinador de los Diputados de Morena, con el único propósito de utilizarlo de manera mediática”.

Pero, previo a se queja contra la Cámara de Diputados, CABEZA DE VACA había hecho en Tamaulipas importantes precisiones respecto al origen de la denuncia de la Fiscalía General de la República, que lo imputa por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada:

“Yo quiero ser muy claro –apuntó en un documento de 2 cuartillas entregado hoy martes a la Cámara de diputados– estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dada directamente de Palacio Nacional”.

Y agregaría:

“Queremos, yo en lo personal, exijo poder contar con los documentos que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada.

Probablemente, acusen de situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente es el hecho de no ser sometido a este Gobierno Federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del Gobierno en Tamaulipas”.

“Un Gobierno Federal –subrayó– que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas, o seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del Gobierno del Estado, de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo, han de estar muy molestos”.

Enseguida agregó una serie de hechos que interpreta como motores de la denuncia que ahora interpone la FGR contra su persona.

LÍDER DEL CONGRESO FIJA SU POSICIONAMIENTO

Por cierto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, reiteró el firme respaldo al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de un comunicado en el que estableció que:

“Ante el proceso electoral que se avecina y al estar patentes los grandes avances que la primera Administración panista en Tamaulipas le ha dado a su estado, ha provocado “nerviosismo” en el Gobierno Federal de Morena, por lo que embisten a quien ha levantado la voz y liderado la defensa de los intereses de Tamaulipas, demostrando un claro tufo electorero.

“Son claros los resultados entre los que destacan, récord en empleo, inversión extranjera, turismo y una mejora sensible en materia de seguridad, lo cual es palpable entre la población tamaulipeca.

“Las y los diputados de Acción Nacional manifestamos el total respaldo al Ejecutivo Estatal y reconocemos su valor de apersonarse ante la Cámara de Diputados a conocer sobre las supuestas acusaciones en que lo involucran.

“El Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA cuenta con miles de tamaulipecos que valoran los avances logrados en los casi cinco años de su Gobierno, y nada lo detendrá en este camino hacia la transformación de Tamaulipas”.

PRI “VE CON PREOCUPACIÓN” ACUSACIÓN CONTRA CABEZA

De otro lado y al fijar el posicionamiento del PRI en relación a la acusación contra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VAC, el presidente del CDE, EDGAR MELHEM SALINAS, apuntó:

“En el PRI vemos con gran preocupación las acusaciones de la Fiscalía General de la República, en contra del Gobernador CABEZA DE VACA por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

“La FGR deberá sustentar sus acusaciones con pruebas contundentes.

“Si el Gobernador es culpable deberá enfrentar a la justicia.

“En el PRI nunca estaremos de acuerdo en el manejo faccioso de la procuración de justicia pero tampoco avalaremos que se afecten impunemente los intereses de los Tamaulipecos.

“Estamos y estaremos siempre por el respeto a la ley y a las instituciones y del lado de los intereses legítimos de los tamaulipecos”.

INAUGURÓ ALCALDESA AEROPUERTO DE REYNOSA

«Hoy inauguramos una obra que aporta una previsión no sólo de atender la necesidad actual, sino las necesidades futuras; es una obra pensada en el mediano y largo plazo, en el crecimiento que está teniendo nuestra región y su economía», declaró la Alcaldesa, previo a la inauguración del nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional.

La Presidente Municipal participó con el Director General de la Operadora Mexicana de Aeropuertos, OMA, RICARDO DUEÑAS ESPRIU, este miércoles 24 de febrero, en la Inauguración de la obra, que tuvo una inversión de 338 Millones de Pesos, y facilitará el tránsito de más de 1 millón de pasajeros.

Acompañada por el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio, por la Directora del Instituto Municipal de Planeación, integrantes del Cabildo y funcionarios del Ayuntamiento, reconoció la Alcaldesa, que, «esta gran obra incrementará la derrama económica en toda la ciudad impulsando la creación de nuevos negocios y empleos directos».

Dio a conocer la Alcaldesa, que en Reynosa el Gobierno Municipal ha invertido en 4 años, más de 5 Mil Millones de Pesos en obra pública para impulsar el desarrollo de sectores que se habían visto rezagados en su crecimiento.

«Nos hemos comprometido en lograr un desarrollo sostenible y sustentable con una perspectiva a largo plazo, para generar oportunidades y confianza para quienes invierten y le apuestan a Reynosa, como es OMA y estamos muy agradecidos», dijo.

Por hoy es todo.