El tema de las tarjetas puede tener distintas connotaciones; desde las referidas a LAS

bancarias: créditos, débito; deportivas, como de amonestación que en futbol es una

advertencia a la expulsión del jugador del partido.

Sin embargo, también en el contexto de oficina existen las tarjetas informativas y

para los efectos de este espacio, hago la combinación entre una tarjeta informativa y el

color amarillo de los árbitros de fútbol.

Me explico. El lunes 22 de este mes, se recrudeció la campaña en redes sociales y con

mensajes al Ejecutivo Federal, a Don Alfonso Cepeda, titular del Sindicato Magisterial

(SNTE), a la Secretaria de Gobernación, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN), etc., etc., contra un dictamen judicial, emitido por la Segunda Sala de la

SCJN.

El resumen de hechos le comento que nace en la Reforma Hacendaria del presidente

Enrique Peña Nieto (2017), donde entran en vigor la Unidad de Medida Actualizada

(UMA) y en base a ella, se empiezan a pagar las pensiones reconocidas por el ISSSTE, que

señalaban un máximo de 10 Salarios Mínimos Diario (SMD).

Para que haya una explicación del conflicto, baste decir que el máximo que ahora

paga por pensión es de $26 mil 886 pesos; sin embargo, debieran pagarle a un ex empleado

jubilado la cantidad de 42 mil 510 peros. La diferencia es de más de 15 mil pesos.

La inconformidad de los jubilados y pensionados estriba en lo ilegal de aplicar una

ley en retroactivo.

La Tarjeta Informativa que emitió el SNTE reconoce que el 17 de febrero pasado, la

determinación de la Segunda Sala que se alude fijando “…el tope máximo de la pensión

jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá cuantificarse en Unidad de Medida y

Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.”

El SNTE precisa: que tal resolución tiene efectos jurídicos para los trabajadores y

pensionados sujetos al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, siempre y cuando

su salario, se ubique por arriba del tope de 10 UMAS.

Se antoja cuestionar ¿Qué dice el artículo 10 Transitorio de la Ley referida? “La

pensión es equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de

servicios. Se otorga a trabajadores que queden privados de trabajo después de los sesenta

años de edad, con una cotización mínima de diez años.”

No me quedó muy clara la referencia y así lo reconozco.

En este mismo tenor, quizá valga la pena señalar que hasta el mes de enero de este

2021, el SMD estaba en $141.70; las UMA $89.62 con una diferencia de $ 52.08 pesos

diarios.

El SNTE reconoce que la medida es de aplicación obligatoria para todas las

autoridades y en todos los tribunales, aunque NO es automático a pensiones estatales, salvo

reforma legal a sus propias leyes pensionarias.

Quienes presumen de saber de leyes, aseguran que es muy lamentable, pero muy real,

que, con esta resolución de la Corte, pese a todo, no hay una justificación jurídica para

promover juicios en los que se reclame el cálculo de la pensión y sus incrementos conforme

al salario mínimo.

La advertencia del SNTE, a los exempleados de educación del país, es que no

permitan el fraude de algunos despachos de abogados que promueven demandas contra el

ISSSTE, para lograr el beneficio de los salarios mínimos: “…MIENTEN e intentan

sorprender a nuestros compañeros.” Dice la tarjeta informativa.

Desde el mismo día 17 de febrero, que se dio a conocer la resolución de la Segunda

Sala, el SNTE anunció que interpondría los recursos legales ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y otros Organismos Internacionales. En esta Tarjeta

Informativa señala que será en el transcurso de la primera semana de marzo.

El vocero del sindicato magisterial afirma que “…los recursos legales que

promovemos son de carácter colectivo a nombre del SNTE y en representación de nuestros

compañeros jubilados.”

Cierro este espacio con la gran incógnita sobre el número de candidatos de los

partidos políticos registrados o, de los independientes en la próxima elección de junio y que

buscan su espacio en el presupuesto de la federación, su estados o municipio.

Dónde están los de la Coordinadora del Magisterio, Las Redes Sociales y los grupos

afines… ¿Por qué no se pronuncian a favor de los jubilados?

¿Habrá candidato que prometa algo por los jubilados de la burocracia o del IMSS?

También lo creo: ¡NO!