NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 25 DE FEBRERO DE 2021.- El gobierno municipal suspenderá el pago a la empresa Veolia por el mal servicio de recolección de basura y barrido que ha dado a la ciudad desde hace meses.

Hilario Molina, director jurídico y presidente del Comité Consultivo del Servicio Integral de Limpieza, mencionó que se tomó el acuerdo, este miércoles, al ver que las llamadas de atención no fueron suficientes.

“El día de hoy, se tomó el acuerdo por parte de los miembros del comité, de suspender el pago a la empresa Veolia, en tanto no se regularice al cien por ciento la prestación del servicio integral de limpieza”, manifestó.

Refirió que desde hace varios meses han recibido múltiples quejas de la ciudadanía por la mala prestación del servicio, concretamente el de recolección y el de barrido mecánico, a través del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC), y de los regidores de sector.

“Habíamos tomado medidas más suaves, como insistir, dar extrañamientos, amonestarlos, pero esto ya no fue suficiente, por lo que se tomó la decisión de suspender el pago hasta que se regularice al cien por ciento”, recalcó.

Molina indicó que la empresa tiene la obligación de tener 35 camiones para la recolección de basura, de los cuales 12 se encuentran en reparación, motivo por el cual el servicio de recolección es muy deficiente.

Comentó que los directivos de la empresa argumentaron que están por recibir unidades nuevas para completar su inventario y las que se encuentran en reparación, están por salir en unos días del taller.

“Tenemos la esperanza que esto suceda a corto plazo, para que se regularice también nuestra relación comercial con ellos, no tenemos la intención de no pagarles, pero sentimos que en este caso, nada más nosotros estamos cumpliendo y no recibimos a cambio el servicio integral de limpieza que merece la ciudad”, puntualizó.