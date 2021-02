CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE FEBRERO DE 2021.- Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «se cumplen y no hay manera de no hacerlo», aseveró la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, al fijar su postura en torno a la derrota judicial que sufrió en sus partes sustantivas el acuerdo del Gobierno federal en el que basó la política energética de esta administración.

La también ministra en retiro consideró que lo que votaron los ministros por una mayoría de cuatro votos de los integrantes de la Segunda Sala del alto tribunal «fue sólo un acuerdo» y por ello habrá que esperar a la determinación del Congreso de la Unión acerca de la iniciativa preferente que envió hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresas privadas para que el estado mexicano tenga la rectoría en esa materia.

«Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no se acatan; sin embargo, este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del Pleno, porque era un acuerdo del Ejecutivo; ahora viene la reforma legal y en la reforma legal ya es otra situación, ya que es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión la aprobación o no de esta ley», expresó este jueves.

Sánchez Cordero reiteró que la intención del gobierno de presidente López Obrador es que el Estado posea la rectoría en materia de la generación y suministro de energía eléctrica, lo cual no se traduce en un monopolio, tal como lo aseguran los críticos de la iniciativa recién enviada a los legisladores federales ya que la participación de las empresas privadas está contemplada.

«No es monopolio, es rectoría del estado y en este momento la rectoría del estado, que el presidente ha decidido que sea través de CFE, y que esta rectoría del estado nos proporcione a los mexicanos, esta empresa del estado nos proporcione a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y confiabilidad en el sistema eléctrico, esta ley está encaminada a esto» detalló la secretaria de gobernación.

La segunda sala de la Corte declaró este miércoles inconstitucional más de una veintena de disposiciones de la política de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional publicado el 15 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

En términos generales, los ministros coincidieron en que dicha estrategia trastoca facultades exclusivas de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) además de dar una «indebida» ventaja a la Comisión Federal de Electricidad para que diseñe proyectos estratégicos «en programas de suma relevancia» para el sector.