Ciudad Victoria, Tamaulipas (24 de febrero de 2021).- Desde hace más de 40 años, el manantial de La Peñita está prácticamente seco, derivado a la sobre explotación del agua que ha registrado, Raúl Quiroga Alvarez, experto en la materia hidroagrícola .

Y ello, refiere, no es ninguna novedad, porque por esa razón se construyeron los pozos de la zona norte del acuífero Victoria-Güémez, que están sobreexplotados también a causa de las sobre concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua.

Y este, refiere, es insuficiente para abastecedor del vital líquido a la población victorence.

La Peñita” está por quedarse seca debido a su sobreexplotación que viene sufriendo desde hace más de 40 años.

Y dice que una de las soluciones para cubrir la demanda de agua a esta capital, es la construcción de la segunda línea del acueducto.

Recordó que el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió la obra, pero no cumplió con este compromiso que hizo durante su campaña a la presidencia de la República.

La Peñita, dice, está totalmente rebasada por la explosión demográfica, y aunque tiene su temporada de recarga natural, es insuficiente.