Ciudad de México.- febrero 04, 2021 Salma Hayek, productora de la serie Monarca, desestimó las críticas que generó la grabación de algunas escenas de la segunda temporada en la Biblioteca Vasconcelos.

En entrevista, la actriz dijo que su intención era mostrar la arquitectura mexicana y contribuir con un pago a un organismo nacional.

«No entiendo bien por qué se criticó. No cerramos la Biblioteca y para mí es un orgullo enseñar la arquitectura mexicana. No se quitaron horas de uso, filmamos de noche, y no fue una mordida, se pagó a la organización que la mantiene y pudimos enseñar que es bellísima», destacó.

La serie de Netflix, que entrelaza narcotráfico y corrupción, usó el recinto para grabar un desfile de modas y la presentación de un tequila.