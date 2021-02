TAMPA, FLORIDA, 7 DE FEBRERO DE 2021.- Tom Brady levantó por séptima ocasión el trofeo Vince Lombardi y es la quinta vez en la que recibe la distinción como el Jugador Más Valioso del gran partido de la NFL. El pasador de casi 44 años, se dijo orgulloso de todos sus compañeros de equipo.

Estoy orgulloso de mis compañeros, tuvimos un mes de noviembre complicado, pero el equipo ganó en confianza, nos juntamos en el momento justo y sabía que esto iba a pasar”, indicó.

Al ser cuestiona sobre cómo disfrutaba la obtención de este campeonato en compración de los que ganó con los Patriotas, Brady fue categórico.

No tiene comparación. Lo que he experimentado con este grupo es fantástico, somos campeones y no nos lo podrán quitar», aseguró.