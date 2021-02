Los congresos de los Estados entre sus principales atribuciones se encuentran:

1) legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la

federación; 2) decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de

la entidad y los municipios; 3) aprobar el presupuesto anual de la entidad; 4)

fiscalizar el gasto público estatal; …

Pero… ¿qué creen? Los ejecutivos los han convertido en el factor legal para

cometer sus tropelías, como el sistema de partidos siempre lleva el palomeo

del ejecutivo, los legisladores se sienten obligados a responderle, los

endeudamientos criminales de los Estados por los gobernantes en turno son

responsabilidad de la falta de oficio de los legisladores.

Para hacer un análisis somero del Estado de Jalisco que en un año contrató

mega deuda de 22,000 millones de pesos pagadera a 20 años endosándole a

las generaciones futuras el adeudo. ¿Quién autoriza esta barbaridad? Si, el

Congreso de comparsas integrado por diputados como sigue PAN 9, PRI 3,

MOVIMIENTO CIUDADANO 18, PRD 1 votantes incondicionales de Enrique

Alfaro, nada pudieron hacer PT1, MORENA6 y PVEM 1.

Tamaulipas no canta mal las rancheras contamos con un congreso de

incondicionales del gobernador con una estructura cameral como sigue; PAN

24, PRI 2 Y MC 1, incondicionales de FCV, la oposición es MORENA con10,

por lo que para sus aprobaciones legislativas sólo requiere las 2/3 partes de la

votación o sea con el voto de 25 diputados hace lo que quiere.

Por ello era necesario cooptar a Yahleel Abdalá para que el PRI dejara de

ponerse sus moños para ser maiceado, sabemos que MC es del PAN, por lo

que el PRI fue doblado y se inclina aunque no quiera, so pena de perder

canonjías.

Ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de

gasto federalizado y el endeudamiento escandaloso del Estado del orden de

los 18,175 millones de pesos y las políticas que el Estado adopta al contratar

deuda donde deja en garantía hasta el 7.5% de las participaciones federales

que se le entregaran a los municipios hasta por 20 años.

Este columnista se dio a la tarea de revisar el portal de transparencia donde se

observan los montos de endeudamiento por Banco con plazos y condiciones

de pago.

Al parecer el congreso solo aprueba el endeudamiento original con que el

Estado hace su promoción inicial haciendo un desglose de aplicación de

deuda, sin embargo el congreso ya no interviene en los posteriores préstamos

bancarios y convenios modificatorios de contratos que el ejecutivo realiza con

la institución bancaria que se modifican hasta por 4 ocasiones y donde se

cambian las metas a ejercer con el crédito a placer.

Para ejemplificar el 6 de marzo de 2018 se solicitó a Santander 1,650 millones

amparados con una autorización de endeudamiento del Congreso del Estado

de fecha 25 de Dic 2018, según decreto LXIII-374 emitido por el ejecutivo

estatal de fecha 15 de Diciembre de 2017 por hasta 3,150 millones de pesos.

El préstamo original se desglosa como sigue; Cedes cd Victoria 247.6 millones,

equipamiento Cedes cd. Victoria 500 millones, Construcción de 36 estaciones

seguras en carreteras cada 50 kilómetros 100 millones, inversión en 4

complejos de seguridad pública 39.3 millones, se establece que habrá un fondo

de reserva e intereses por apertura que se cubrirán fuera del crédito.

Resulta que se hacen 3 convenios modificatorios y en uno de ellos se adiciona

el fondo de reserva por 45.2 millones y los intereses de apertura por 33.4

millones que no deberían entrar en el préstamo y se desaparecen las 36

estaciones seguras en carreteras, se agregan además 7.6 millones a turismo y

740 millones para infraestructura hidráulica y solo se dejan para seguridad

pública 823.8 millones.

Obviamente el congreso no autorizo para turismo e infraestructura hidráulica

que no dice donde se sembrarán y para qué, así de genérico se maneja la

banca, cuando claramente dice el contrato original que no prestará si no es

para lo autorizado por el congreso, asimismo establece que el banco será

responsable de la vigilancia de la ejecución de lo autorizado, so pena de exigir

el reembolso del crédito.

Queda en entredicho la banca Santander a simple vista se ve la manipulación

de lo autorizado por el congreso cayendo en el peculado. Genera suspicacia el

préstamo de Santander por 1,000 millones de pesos de fecha 29 enero de

2016 a veinte años cubierto con otro préstamo simple a Bancomer por 928

millones de fecha 19 septiembre de 2018, ¿porqué? A solo dos años de

contratado donde ya no habla más que para pago de pasivo, ¿se ejerció?…

Se infiere que nuestros diputados responsables de dar seguimiento al

presupuesto no hacen su papel, generalmente llegan personajes que

sintonizan con los intereses de grupo en el poder, no les interesa el daño al

erario público y menos el detrimento de la calidad de vida de los Tamaulipecos.

¿Porqué hipotecar las participaciones federales que les corresponde a los

municipios sin su autorización por 20 años? Esto podría ser motivo de una

controversia constitucional al violentar la autonomía municipal.

El que la banca no vigile la aplicación de lo contratado y permita convenios

modificatorios fuera de lo autorizado por el congreso es motivo de suspender

pagos de deuda y se presta a revisar medidas de carácter legal.

El meollo del asunto es que estas próximas elecciones busquemos que

nuestros representantes ante el congreso y en las presidencias municipales de

Tamaulipas a personas con convicción, emoción social y con deseos de hacer

de nuestro estado y país a una nación poderosa donde se pueda vivir

dignamente y erradicar a lacras de la política.

Estas elecciones son la prueba Reyna donde se elegirá nuestro destino, si

continuamos con entes nefatos incrustados en el poder que no les importa

destruir al país con tal de ellos estar bien. Usted querido lector tiene la palabra.

¿No cree que haber contado con 36 casetas carreteras cada 50 kilómetros que

cubrirían 1,800 kilómetros de carreteras era más sensato que pagar interés y

hacer un fondo de reserva que en el contrato establecía que deberían cubrirse

fuera del crédito? sólo cabe en mentes ávidas de lucro.

A los diputados actuales les queda meditar su actuación y si tienen poca

vergüenza no solicitar su reelección, porque perderán grotescamente. Buen

provecho.