Regresa la hija prodiga del PAN, luego de que su México Libre no obtuviera registro como partido político y que le quedo claro que como independiente no llega a ninguna parte, MARGARITA ZAVALA regresa a su base, al Partido Acción Nacional.

Claro, no regresa de gratis, aunque a su salida del PAN malgasto gran parte de su capital político ya trae una candidatura en la bolsa. La Comisión Permanente Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México aprobó por mayoría llevar a MARGARITA ZAVALA como candidata a una diputación federal por el distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Recordemos que MARGARITA renuncio a su militancia en el 2017, alego diferencias con RICARDO ANAYA pero de paso se quejó de todos los panistas a los que su esposo encumbro y a ella no le apoyaron en su intención de convertirse en la abanderada azul a la Presidencia de México.

Ahora vuelve MARGARITA al PAN, lo triste para ella es que va como candidata extrema porque su lugar preferente, para obtener posiciones plurinominales, en el partido azul perdió y ahora prácticamente esta de arrimada.

Y como dijera el Chavo del ocho del perro arrepentido, vuelve MARGARITA con sus orejas caídas y la cola entre las piernas después de que maldijo al partido en el que tanto milito y que a su marido le dio poder fama y fortuna pero ella abandono porque no la hicieron candidata a la Presidencia de la Republica.

¿Con que cara MARGARITA defenderá nuevamente los colores e ideologías del PAN luego que hace más de dos años grito a los cuatro vientos que ese partido ya no era el mismo, que estaba podrido? Quien sabe, seguramente piensa que la gente no tiene memoria o no hay registros de sus dichos en contra del partido azul.

Bueno, en realidad no fue el PAN, o toda su militancia la que dejaran a MARGARITA fuera de la jugada, fue el capricho de RICARDO ANAYA, porque la verdad es que la ex primera dama de México era uno de los mejores activos que tenía el panismo y ahora al incluirla para ir por una diputación federal lo refrendan.

Cuando estaba por efectuarse el cambio de dirigencia nacional y contendían MARKO CORTEZ y MANUEL GOMEZ MORIN, nieto del fundador del PAN, MARGARITA dijo que si ganaba GOMEZ MORIN su ex partido estaría dando señales de que cambiaría sus malas prácticas y ella consideraría la posibilidad de regresar a sus filas. El nieto de Don Manuel no gano pero ZAVALA aunque de manera externa ya regreso y sus dichos olvido.

La verdad es que a estas alturas del partido el PAN sabe que necesita a MARGARITA y ella esta cierta que necesita al Partido Acción Nacional. Además si realmente quieren ganar los panistas necesitan recoger todas sus piezas y ensamblarlas nuevamente, porque al regresar ZAVALA regresaran sus seguidores, no solo estructuras sino personajes que conformaban con ella el México Libre.

Claro, MARGARITA no regresa por la puerta grande, tendrá que salir a territorio a corretear votos para poder llegar a la curul.

En fin, la situación es que ya está confirmado que MARGARITA ZAVALA, la hija prodiga del PAN a su casa regresa con candidatura en mano, va como externa, no militante aunque toda su vida lo fue, ahora tendrá nuevamente que ganarse la posición.