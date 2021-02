Son varios los municipios de Tamaulipas en los que hay registronitis, es decir, registros de precandidatos al por mayor, como si en realidad hubiese un proceso de selección real, que deje satisfechos a los participante que creen que, en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, las cosas son diferentes.

E mejor ejemplo es Ciudad Victoria, por la cual, al menos hay tres de ese mismo partido, Eduardo Gattás Báez, que fue el primero y al parecer está apadrinado por el inquilino del Palacio Nacional, Don Andrés López Obrador y lo mismo dicen del ex pícher de los Dodgers de los Ángeles, Ismael Valdez Álvarez, en tanto que, el Síndico segundo del Ayuntamiento, Luis Torre Aliyán, que tiene el respaldo del presidente del Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, con el cual fue y se apalabró para llegar a la precandidatura.

En Jaumave sucede lo mismo, porque no bastó con el hecho de que Alfredo García Olvera haya obtenido el respaldo de la mayoría de los habitantes de ese municipio para convertirse en el candidato que requiere ese partido para ganar la alcaldía, sino que aparecieron más personas entusiasmadas con la idea de que podrán ganar las encuestas que llevará a cabo el delegado de esa organización Diputado Lucio Palacios Cordero.

Entre ellos, Asís de Jesús Herrera y Manuel Báez Martínez, el primero desbocado como si ya anduviera en campaña y el segundo anda con tientos, porque sus asesores son el exalcalde de ese lugar, José Gudiño Cardiel, quien intentó meterse a la pelea por la candidatura del PAN, a fin de aprovechar que gente de otros partidos prestan sus servicios al partido que más cargos ha ganado en los últimos cinco años.

Además, Báez Martínez, no se andan por las ramas, porque trae respaldo económico de su pariente que al igual que Gudiño Cardiel, fue alcalde, pero de Tula, así que, trata de sorprender a los grupos de ciudadanos como si esto no supiera que ambos tratan de confundir a los funcionarios del Partido Regeneración para salirse con la suya.

En tiempos de convocatorias lógico que todo se vale y los dirigentes del partido que pretende dar la sorpresa en

Tamaulipas, no tienen empacho en dejar que las listas de prospectos se alarguen, porque de ahí se agarrarán para decir que son un partido que tiene demanda para los cargos de elección que están en disputa en las urnas el seis de junio venidero.

Más que registrar candidatos al por mayor, en el partido que lidera en la entidad el profesor Enrique Torres Mendoza, a quien el grupo de Legisladores Federales no ha podido quitar del cargo, porque sus actuaciones son desde fuera de la organización, el PMRN le urge generar estructura en los municipios porque de lo contrario las encuestas podrían ser un buen ejercicio, sin embargo, los candidatos se quedarán en la raya porque la organización no funcionó para jalar votos a su causa y, como no estará en la boleta el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, pronto se hablará de candidaturas fallidas.

En el municipio de Llera, que se supone está dominado por los candidatos independientes, el registro de Argelia Puga Coy puso a temblar a otros proyectos del PMRN, aunque la idea que trae la recién registrada de hacer una buena campaña, quizá no le alcance para sobrepasar a la familia del alcalde Héctor de la Torre Valenzuela, de la cual se supone que saldrá la candidata independiente que será alcaldesa en el trienio que viene, su esposa la Señora Elisa Quintanilla de De la Torre.

En el caso de Reynosa el Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez que llegó a creer que la candidatura era toda de él,

tuvo que quedarse afuera del cónclave del PMRN, para darse cuenta de que de nada sirvió tanto trabajo realizado en los sectores de la ciudad más poblada de la entidad y que, la inversión que realizó ya no podrá recuperarla como consecuencia de la postulación otra vez de José Ramón Gómez Leal a la presidencia municipal.

Mínimo debió de llegar al registro, porque otros regeneracionistas que se sentían influyentes con los que mandan a nivel nacional, le habían dado luz verde para ser el precandidato y junto con él estaba el registro de la Diputada Federal Nohemí Alemán Hernández.

Bajo esta perspectiva, deberían de existir tres registros en Reynosa, para cumplir con la condición de que fueran al por mayor, sin embargo, haberse quedado afuera del cónclave regeneracionista, se esfumaron las posibilidades de retomar el asunto de la precandidatura.

Los otros.

Queda un último chance para el trámite de la credencial de elector con fotografía que expide el INE a través del

Registro Federal de Electores, porque el plazo termina este 10 de febrero ya que, en preparación para las votaciones del seis de junio venidero, las autoridades deben hacer el corte de listado nominal, mismo que tienen que elaborar e imprimir para que los libros que contienen los datos de los electores y que concuerdan con los que existen en las credenciales que portan los ciudadanos, lleguen a tiempo bien elaborados a las casillas electorales.

De acuerdo con la información del responsable de la expedición de las credenciales del INE, José de Jesús Arredondo Cortés, los 26 módulos están abiertos y preparados para atender la demanda que al última hora existe del trámite para la obtención de este documento.

Las autoridades tomaron algunas medidas par responder a la demanda de los ciudadanos, como ampliar hasta en dos horas la atención en los módulos y se eliminaron las citas de tal forma que, quienes acudan a los sitios de

obtención del documento podrán ser atendidos. Además, se da prioridad a la inscripción en el padrón y la corrección de datos.

Respecto a la cantidad de trámites durante la campaña intensiva con miras a credencializar a la población en edad de votar, son casi 190 mil y la cantidad de credenciales entregadas superan a las 170 mil.

Una vez pasado el día 10 de febrero, los nuevos trámites para la credencial, se podrán hacer del siete de junio venidero en adelante, porque además echo el corte de la información, el padrón y el listado nominal deberán de ponerse a disposición de los partidos políticos para su revisión y comentarios y después se hará la impresión definitiva, esa que estará en todas las casillas electorales el día de la votación.

Vaya a los módulos del INE este martes y miércoles para que haya su trámite, no se quede con las ganas, porque

ganas de atenderlo sí hay en esos sitios que dependen de Arredondo Cortés.