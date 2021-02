De nueva cuenta la Diputada Federal Olga Sosa Ruiz, obtuvo el respaldo de sus compañeros para la iniciativa que

promueve a fin de lograr la inclusión de los grupos vulnerables a la educación bilingüe para las personas con

problemas de audición y visión.

Se pretende lograr que la Reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de pauta al fortalecimiento de la alfabetización bilingüe, porque de esa forma se crean las condiciones de igualdad de

condiciones, oportunidades y mejores condiciones para la vida de quienes tienen este tipo de dificultades en México.

Incluso, la idea es que las personas se incorporen desde la primera edad, porque solo así se logrará la integración

en la sociedad.

La Legisladora dijo en la tribuna que es imprescindible que el diseño de programas de formación para estudiantes con discapacidad, estén acompañados de una estrategia docente para la lengua de señas mexicana, para que así se fortalezcan y potencialicen sus capacidades a efecto de que la comunicación fluya de manera que las personas desarrollen habilidades y capacidad para comprender aquello que pasa en su entorno.

Con las reformas a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, el lenguaje de señas será un

derecho para los ciudadanos, desde el momento que el respecto y la inclusión son los elementos que mantienen

unidas a las personas en la sociedad.

Es tarea de los Legisladores y de la Cámara de Diputados participar y contribuir a la construcción de una sociedad libre e incluyente, por ello tiene que darse voz a las mujeres, a los jóvenes y a las niñas y niños, quienes deben de contar con herramientas que mejoren su calidad de vida en la sociedad que les toca vivir.

Para que una iniciativa de reformas prospere, es necesario que las y los diputados se pongan la camiseta y no se la quinten jamás, ya que desde las Comisiones Legislativas hasta el tratamiento de temas en las sesiones plenarias, debe mantenerse el impulso a las iniciativas que mejorarán a la sociedad, como es esta que se refiere a la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, de ahí que la Legisladora de Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, siempre encuentre la oportunidad para incidir en los compromisos que se ha echado a cuestas con sus

representados y con los mexicanos.

Los otros.

Extraños en una organización política como el Partido del Trabajo, pero, obligados a reunirse con los dirigentes,

Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez, la Diputada Olga Elizondo Guerra y su compañero Armando Zertuche Zuani, formalizaron su registro para ser de nuevo candidatos a las curules que ya ostentan, pero, que deben de reafirmar en las urnas el próximo seis de junio.

De una manera muy simple los responsables del PT dijeron que las dos Legisladores externaron su intensión de

reelegirse en el cargo y la organización decidió respaldarlos debido a su profesionalismo, probidad y el apoyo al

proyecto que tiene en marcha el partido con el que tienen coalición y que ganó las elecciones federales del 2018,

ese que llevó a despachar al Palacio Nacional, a Don Andrés López Obrador.

Solo falta que se defina el procedimiento para que otras Diputadas y Diputados que llegaron por el Partido

Encuentro Social que ya desapareció, puedan reelegirse, ya que, al no existir el partido, pero, sí la coalición, podría ser el propio Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el que los cobije, ya que, a todas luces conviene a la dirigencia que maneja Mario Delgado Carrillo, porque se trata de personas que tienen un desempeño aceptable en la Cámara de Diputados.

Por cierto, los dirigentes del PT, aprovecharon que se dejaron ver en el IETAM, para señalar que la coalición con el PMRN, está viva y que postularán candidatos a 20 alcaldías entre las que señalaron Llera, Hidalgo, Díaz Ordaz,

Casas, Guerrero, Burgos, Antiguo Morelos, Camargo y Abasolo.

El exdiputado ortega Lozano insiste que la coalición con el PMRN, está avalada por el IETAM desde mediados del

pasado mes de enero, por tanto descalificó las versiones en el sentido de que no pueden lanzar candidatos en

coalición en Tamaulipas.

En este mismo asunto de partidos políticos, en el Partido Movimiento Ciudadano, aunque su avance en la creación de estructura para mejorar la cantidad de votos que obtuvieron en las elecciones anteriores, no se advierte en buena proporción, su dirigente Gustavo Cárdenas Gutiérrez, analiza como atraer votos de los tamaulipecos y aunque pronto se dará cuenta que deberá contender él por cualquier cargo, también es cierto que tendrá que echar mano de sus familiares Cárdenas o de su esposa para mantener el nivel de votación alcanzado.

Queda muy claro que los jóvenes que aparecieron al frente del partido Naranja, le hicieron daño, al cuestionar el

liderazgo de Cárdenas Gutiérrez y tratar de quedarse con la dirección estatal, cosa que habría complicado más

hasta la definición de candidaturas, que es en el punto en que se encuentra ahora el Coordinador Estatal del

Movimiento Ciudadano.

Constituido como la cuarta fuerza electoral de la entidad, esta organización está obligada a hacer un buen papel y sobre todo evitar que otros partidos, entre ellos los de nueva formación como Encuentro Solidario, Redes Sociales progresistas o Fuera por México vayan a quedarse con una buena cantidad de votos que deben ser para

Movimiento Ciudadano.

Ello en un escenario en el cual, el profesor Enrique Meléndez Pérez anda bien metido en la conformación de las

listas de candidatos, cosa que seguro se ha complicado, porque 43 alcaldías, 22 distritos locales electorales y nueve para Diputaciones Federales, no son cualquier cosa, es más son una cantidad enorme vista desde la dirigencia de los partidos nuevos en las elecciones, porque llenar por llenar las candidaturas no es recomendable ya que, tienen que sacar el tres por ciento de la votación para que el registro condicionado que tienen ante el INE no se esfume después del seis de junio.

Meléndez Pérez, quien presume de que tuvo más de una prospecto a candidatura en algunos municipios de la

entidad, la realidad es que, sudará la gota gorda cuándo deba de completar las planillas para las alcaldías y

nombrar a los suplentes para las posiciones en las Legislaturas y desde luego no se midió al referirse a las

perspectivas de votación que espera en Tamaulipas.

El hombre no consideró rebasar el tres por ciento, sino triplicar esa cantidad, al señalar que espera llegar hasta el 10 por ciento de la votación para su Partido Redes Sociales Progresistas, que es el partido de la profesora Elba

Gordillo Morales y que lidera el yerno de ella, José Fernando González Sánchez.