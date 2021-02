Ciudad Victoria, Tamaulipas (14 de febrero de 2021).- Con el protocolo de salud para evitar la propagación y contagio del covid-19, la dirigencia estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos llevo a cabo este domingo 14 de febrero, los aniversarios luctuosos de los ex líderes agraristas Bernardo Turrubiates Narváez y Juan Báez Guerra.

Aunque en esta ocasión no hubo un discurso oficial o semblanzas de los recordados luchadores como en otras ocasiones, pues ahora solamente se monto una ofrenda floral por parte de integrantes del comité estatal de la CNC encabezados por su dirigente Raúl García Vallejo y familiares.

Por ejemplo en el ejido la missión de este municipio, solamente estuvieron los familiares de Turrubiates Narvaez quienes conmemoraron el XXXIX aniversario de su fallecimiento, donde no hubo invitados como anteriormente ocurría.

La idea de no hacer un festejo como antes de acuerdo a lo explicado por García Vallejo, fue con la intención de evitar contagios del Covid 19 entre sus compañeros porque se busco protegerlos y se quedaran en casa.

En tanto en Padilla se recordó el XLIV aniversario del fallecimiento de Juan Báez Guerra, donde en esta ocasión no se impuso la medalla al mérito padillense por la pandemia actual.