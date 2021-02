México, 15 de Febrero 2021. Rafael Nadal se clasificó este lunes por decimotercera ocasión para los cuartos del Open de Australia. Sólo Roger Federer (15) y el local John Newcombe (14) estuvieron más veces en la antepenúltima ronda. Su cuarta víctima en el torneo ha sido Fabio Fognini, con un tanteo de 6-3, 6-4 y 6-2. en 2 horas y 16 minutos.

Sealed with an ace 💥@RafaelNadal advances to the #AusOpen quarterfinals for the 1️⃣3️⃣th time.#AO2021 pic.twitter.com/JoH9B67n8S

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021