CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2021.- El Gobierno de la República no encubrirá a nadie ni permitirá la corrupción, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el caso de la operación de la mafia rumana en el país y de su posible colusión con funcionarios federales y locales en lavado de dinero, clonación de tarjetas bancarias y hackeo de cajeros automáticos.

A fin de que la sociedad esté enterada de las acciones que se llevan a cabo para castigar posibles conductas delictivas y deslindar responsabilidades, el presidente López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de hacienda, Santiago Nieto Castillo ofrecerá en los próximos días un informe de las investigaciones realizadas en este caso.

En seguida, desde Palacio Nacional deslindó a su gobierno de cualquier acto de corrupción con la mafia rumana; al tiempo, advirtió que sin pruebas, tampoco se acusará a nadie.

«Nada más recordarles que no hay impunidad para nadie, eso es un cambio, una diferencia, que no nos confundan, ya no es lo mismo; entonces, al que comete un ilícito se le castiga sea quien sea, no hay protección, no hay encubrimiento de parte de las autoridades, también tiene que haber elementos de prueba, porque si no es acusar por acusar, sin poder probar; entonces por eso que venga Santiago e informe», señaló López Obrador.

El presidente aseguró que el tiempo de la impunidad ya terminó en México y ahora se castiga a quien haya faltado a la ley.

«Si hay funcionarios involucrados, si tienen que ver con el Ejecutivo federal se les investiga y si son responsables se castigan, sean quien sean y si son de otros poderes, mínimo se denuncia para que esos poderes independientes, actúen, no somos encubridores», advirtió el presidente.

Anunció también que la próxima semana, se presentará un reporte detallado acerca de todo lo que su gobierno ha incautado a la criminalidad y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se sepa también cuánto dinero ha remitido al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado la propia institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.