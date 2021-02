Ciudad de México.- febrero 04, 2021 San Valentín es uno de los días más esperados del año. Es el momento perfecto en el que puedes agradecerle a tu pareja, ligue o a tus mejores amigos por ser parte de tu vida, mientras compartes un momento muy especial con ellos o les das un bonito detalle.

Sin embargo, no podemos mentir, por eso, si quieres tener un gran recuerdo de este 14 de febrero, te decimos cuáles son las cosas que nunca debes hacer durante el día San Valentín.

LLEGAR TARDE A TODO (INCLUYENDO REUNIONES VIRTUALES)

Lo sabemos, hay veces en que pasan imprevistos y puede que no llegues a tiempo a una cita o reunión, pero hay una diferencia abismal entre esperar diez minutos… ¡A que te esperen una hora! No hay nada más grosero que llegar TAN tarde a algo, y sí, aunque los tiempos hayan cambiado, esto POR SUPUESTO que incluye las reuniones virtuales. No importa si todos se conectan desde casa, si quedaron a una hora, ¡hay que ser puntuales!

Y bueno, como mencionamos, los tiempos han cambiado: procuren no hacer reuniones que pongan en riesgo su salud. ¡Cuidarse es quererse!

HABLAR TANTO DE TU EX

Ufff, esto es CRUCIAL. Ya sea que estés empezando a salir con alguien o que ya lleven un buen ratito, procura no hablar de tu ex. Recuerda que el día de San Valentín es para celebrar el amor que te rodea en el presente, y nadie quiere escuchar quejas del pasado cuando se celebra eso. Hay momentos para todo, y el 14 de febrero es para disfrutar el aquí y ahora. No mandes el mensaje equivocado, mucho menos en una cita donde otra persona también se esforzó mucho para pasar tiempo contigo.

DISCUTIR O QUEJARTE DE TODO

Enojarte con tus amigas o con tu pareja nunca es agradable, pero escoger el día de San Valentín para discutir o tener una pelea campal… mmmm, no es lo mejor. Sabemos que la vida está llena de cosas y que a veces habrá tragos amargos, ¡pero se trata de celebrar el amor y la amistad! Trata de mantener una actitud positiva y no hacer comentarios que puedan lastimar a tu pareja o a tus amigos. En todo caso, mejor hablen otro día donde puedan arreglar lo que les incomoda de una manera tranquila y aterrizada. Una reunión (virtual o presencial) puede ser incómoda e incluso provocar que todos se pongan a la defensiva.

NO TENER NINGÚN DETALLE CON NADIE

No es necesario que gastes demasiado en regalos costosos para tus amistades o tu pareja, basta con tener un detalle especial. Desde un mensaje emotivo matutino hasta algún regalito hecho por ti, o quizás algún dulce delicioso. ¿Pero que pase desapercibido? ¡No, por favor!

CORTAR CON TU PAREJA

¡No, no! Sabemos que a veces una relación puede llegar a su fin, es lo normal, pero cortar en día de San Valentín puede ser una experiencia muy amarga (para ambos, de hecho). Si de verdad es una situación que ha llegado a ese punto, lo mejor es hacerlo antes o después, al menos para no hacerlo más triste o traumático. En temas de responsabilidad afectiva, cortar un día que tiene un significado sentimental tan fuerte (en todos los aspectos) puede ser algo muy negativo.