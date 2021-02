Cdmx, México, 22 de Febrero 2021. Pese a que la jornada de vacunación ya dio inicio en México, varias celebridades, entre ellas Paty Navidad y Eric del Castillo, declararon que no piensan vacunarse contra el covid-19. Es ahora, Christopher Uckermann, integrante de la banda RBD, quien se une a la polémica lista de famosos, pues aseguró que no se aplicará la dosis para protegerse del nuevo coronavirus.

En un encuentro con los medios a su paso por el aeropuerto, Christopher Uckermann habló del estado de salud de Anahí, quien se contagió del covid-19 supuestamente en el concierto virtual que realizó la banda en diciembre del 2020 y que marcó el regreso de RBD a los escenarios.

Christopher Uckermann habló de la importancia de cuidar a los adultos mayores; sin embargo, señaló que no está dispuesto a vacunarse contra el covid-19.

«Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No(me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas», aseguró ante las cámaras.

Comentó que de niño sí le aplicaron varias vacunas; sin embargo, el actor reiteró que no cree en ellas al igual que su familia. Señaló confiar más en los medicamentos naturales.

«Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar», indicó.