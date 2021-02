NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 19 DE FEBRERO DE 2021.- El alcalde Enrique Rivas Cuéllar escuchó y dio respuesta a peticiones de diversos servicios y apoyos que le hicieron habitantes de cuatro colonias.

En la edición 73 del programa ‘Miércoles Ciudadano’ virtual de esta semana, vecinas y vecinos de la colonia Buenavista, Voluntad y Trabajo III y IV, así como de Infonavit solicitaron al munícipe limpieza de terrenos baldíos y bacheo, principalmente.

Así como reductores de velocidad, construcción de un parque, ayuda para reconstrucción de vivienda, hundimiento de calle y apoyo educativo.

El presidente municipal recordó que para el gobierno que encabeza, la educación es una de las prioridades principales, por lo cual se comprometió a ayudar a Lucero de 17 años y Yanira de 12, estudiantes de preparatoria y secundaria respectivamente, ambas hijas de Azucena Briones Montoya.

«Hoy me pidieron el apoyo en educación de dos tabletas, para dos señoritas que batallan para poder tener la comunicación y seguir con sus clases ahora que están a distancia, y por supuesto que las vamos a atender. Si hay algo en que nos estamos enfocando, además del tema de la salud, es en la educación, mucho se ha estado invirtiendo y lo seguiremos haciendo», aseguró Rivas Cuéllar.

Ante esto Lucero Montoya mencionó «quiero pedirle la ayuda porque he batallado mucho en la prepa, me han encargado muchas tareas y todo, pero no tengo para hacerlas y entregarlas, ya reprobé varias materias porque no tengo en qué hacerlas».

Además de este apoyo, la primera autoridad municipal también dijo buscará la manera de incluirlas en el programa de Becas Municipales, para además ayudarles a solventar gastos de internet o artículos que requieran para continuar sus estudios.

Otra de las vecinas que dialogó de manera directa con Enrique Rivas, es Diana Ivette Arredondo Perales, de la colonia Buenavista, solicitó limpieza de terreno usado como basurero clandestino y la reparación de un bache.

Mientras que Rosa Javier Marcial, de la Voluntad y Trabajo IV, pidió reductores de velocidad para la calle Propiedad Privada, además de limpieza de un terreno, un parque y apoyo de láminas para reconstrucción de vivienda.

También de la colonia Infonavit, Efrén Orlando Juárez Torres requirió la reconstrucción de un parque que se ubica en las calles Rafael de Zúñiga y Blas Chumacero, así como la reparación de un hundimiento sobre la calle Rafael de Zúñiga.

Durante el enlace virtual estuvieron la regidora Sylvia Idalia Delgado Pérez; la secretaria de Bienestar Social, Iliana Maribel Medina García; la secretaria de Servicios Públicos, Irma Eugenia Richer de León y el secretario de Obras Públicas, Jaime Ruiz Rendón.