Ciudad Victoria, Tamaulipas (25 de febrero de 2021).- Declaré un estado de emergencia en las lagunas Madre, Nacha y Anda de San Fernando, fue el exhorto que se hizo por parte de la fracción priista en el congreso del estado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas.

Florentino Aaron Saénz Cobos, diputado local priista del sector cenecista, dijo, que este llamado se hizo durante la sesión de este miércoles.

Recordó que la onda gélida que azotó en días pasados desde Matamoros hasta Soto La Marina, en las costas de la Laguna Madre, Laguna Anda y Laguna Nacha trajo como consecuencia el congelamiento y mortandad de miles de peces y tortugas.

Este fenómeno, dice, tenía más de diez años que no se presentaba de acuerdo a datos proporcionados por autoridades de los campos pesqueros, quienes al darse cuenta del daño en el punto que comprende de la isla La Vaca hasta la barra Boca de Catan a la altura de Punta de Piedra.

Esta onda gélida, dijo en su exposición de motivos, acabó con el sustento de las familias de los pescadores, ésta afectación tomará muchos años para tener una recuperación, los pescadores y sus familias necesitan que se tomen medidas urgentes para aminorar este golpe a la economía de este sector económico,

En estas Lagunas, dio a conocer, se murieron toneladas de pescado de especies como la trucha, corvina, tambor, sargo, lisa y Tilapia, pasada las heladas, los pescadores terriblemente están viendo como su economía se va afectar por mucho tiempo, los pescadores lamentablemente cada amanecer están observando cómo se encuentran flotando en las lagunas los pescados muertos.

Y eso, dice, es triste, si bien no es consecuencia de un acto humano las heladas y nevadas sufridas recientemente, si se puede echar mano de manera urgente para brindar soluciones a los problemas que hoy tienen los pescadores.

Por ello la SAGAR, Secretaría de Pesca y Acuacultura, y los Ayuntamientos afectados, no deben dudar en hacer inmediatamente una declaración de emergencia en las Lagunas Madre, Nacha y Anda.

A los pescadores, dijo, que desde esa tribuna habrán de estar de su lado para que haya una respuesta de las autoridades correspondientes y que se recobre la normalidad de este estado que destaca en su actividad pesquera, y que no se deben sentir en ningún momento abandonados por quienes los representan.