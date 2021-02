CIUDAD DE MÉXICO, 18 de FEBRERO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a cada mexicano ayudar al país al reducir su consumo de luz para lograr que el servicio de energía eléctrica se mantenga sin interrupciones en todo el territorio nacional.

En medio de la crisis de energía desatada desde hace unos días por el congelamiento de los ductos de gas natural en Texas, Estados Unidos, y la elevación sin precedentes en el costo del combustible en el vecino país, el mandatario puntualizó que los megapagones están casi resueltos, sólo que es indispensable que México tenga reservas de gas para evitar cortes intermitentes al suministro de luz.

«Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De 6:00 a 11:00, si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre» expuso en su llamado a la población.

El presidente aclaró que el llamado no lo formuló desde el inicio de la emergencia energética para evitar que los opositores a su gobierno recurrieran al amarillismo y a agrandar la alerta.

Además de que estaba seguro de que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los técnicos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sabrían cómo salir de la crisis utilizando la infraestructura con la que se cuenta y los combustibles producidos en el país, como el combustóleo o el diésel que ha precio justo vende Petróleos Mexicanos a la CFE desde hace unos meses atrás.

«En estos momentos críticos estamos saliendo porque Pemex está ayudando a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? Con la emergencia, se llega a la conclusión de que era necesario aumentar el volumen de combustóleo y que se tenía que pedirle a Pemex que se mantuviese el mismo precio», señaló al explicar que esa fue la manera en la que se logró echar a andar las plantas de la CFE en el país para producir la energía eléctrica que originó los apagones de los días pasados en el norte del país.

De acuerdo con López Obrador los neoliberales y conservadores que gobernaron al país, llevaron a México con su política privatizadora y de desmantelamiento de la CFE y Pemex a depender de un solo combustible y comprarlo en el extranjero, impidiéndolle contar con reservas en sus ductos.

De ahí la importancia, resaltó, de fortalecer a empresas públicas como la CFE o Pemex.

Estamos dándole vuelta a eso para ser autosuficientes, por todas estas lecciones. No depender del gas, no depender de las gasolinas, no depender del diésel comprado en el extranjero, producirlo en nuestro país, producir lo que consumimos, esa es la política» remarcó al aseverar que cumplirá su compromiso de no subir el costo de los combustibles.

Es por esa razón que desde el inicio de su sexenio «en vez de cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que era la política que se aplicaba en el periodo neoliberal, se decidió darles mantenimiento a esas plantas» que hoy hicieron posible al país afrontar la emergencia.

Finalmente, volvió a enfatizar que el estado de Texas vive una emergencia real por las condiciones climatológicas que se presentaron el fin de semana; de ahí que no hay razones para pensar que se trata de una represalia contra su gobierno el que no haya suministro de gas natural de ese estado de la Unión Americana a la parte norte del territorio nacional.