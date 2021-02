LOS TIEMPOS POLITICO-GUBERNAMENTALES De Los Tres Ordenes

De Gobierno, Pasados y Actuales, Son Basura, y Los Tiempos Electorales,

Siempre, Son Peores…Antes La Ideología y Las Ideas Se Anteponían a La

Prostitución Político-Gubernamental, De 1971 a 1982, Las ideologías e Ideas,

Revolucionarias e Independentistas Se Mantenían Con El Común

Denominador De Un Nacionalismo Arraigado, De 1983 El Colonialismo

Neoliberal Extranjerizante, Destierra Al Nacionalismo Mexicano Populista,

De La Presidencia De La República De Los Estados Unidos Mexicanos…

EN 1988 LA RUPTURA INTERNA PARTIDISTA, Con El PRI-Gobierno Se

Hace Presente Con Uno De Los Suyos, En La Persona de CUAUHTEMOC

CARDENAS SOLORZANO. Su Tibieza y “La Falta De Carácter”, Permitió La

Existencia De Un Presidencialismo Espurio e Ilegitimo, En La Persona De

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Generando Un Mal Tecnocrático Neoliberal y

Entreguista Al Extranjero Con Un Crecimiento Sostenido, hasta Noviembre

de 2018…El Culpable Directo Del Funcionamiento Presidencial Ilegitimo y

Espurio, Fue MANUEL BARTLET DIAZ, Titular De La Secretaría de Gobernación

en 1988 Con, “La Caída Del Sistema” y 30 Años Después, Sin Soltar El Hueso,

Sin Vivir En El Error, Sigue En El Sistema Gubernamental, Pero Ahora, En La

Nave Gubernamental, Pero En El Timón, El Tabasqueño, ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR, Con Raíz Tricolor, Como El Ex-Gobernador Poblano Con

Antepasados Tabasqueños…

PARA EVITAR ROBOS ELECTORALES Descarados, CARLOS SALINAS DE

GORTARI Inventó El IFE Como Un Organismo Autónomo Del Gobierno

Federal,—Siempre Se Ha Dichos Que El Que Paga Manda—Algo Que No Era

Lo Mismo Con MIGUEL DE LA MADRID HURTADO y Sus Antecesores, Pero

Que Para Resultados Prácticos, Seguía Siendo Lo Mismo, Solo Que Con Una

Buena Barnizada De Democracia, Todo Ello Dentro De Un Sistema Político

Mexicano Neoliberalista, Donde El PRI y El PAN Coincidían, De ahí, Que La

Alternancia Partidista En La Presidencia De La República En El 2000,

Mantuviera El Mismo Sistema Político-Gubernamental, Tanto En Lo

Económico, Como En Lo Social, Pero Sin Administrar Ya a La Sociedad Del

Crimen, Como En El Siglo XX Si Lo Hacía El Estado. De Ahí Que En El Siglo XXI,

Hasta Nuestros Días, La Sociedad Del Delito Mantenga Su Crecimiento,

Gracias a La Ineptitud o Complicidades Del Sector Oficial y Privado, Con Los

Hampones Que Trastocaron La Paz y Armonía De Las y Los Mexicanos, Al

Penetrar e Infiltrarse En La Seguridad Pública, Procuración y Administración

De Justicia De La Nación…

LA LUCHA DEL PODER POR EL PODER En México, Se Da Entre La Clase

Política, El Gran Capital De La Iniciativa Privada y La Sociedad Del Delito Que

En La Era De Los Gobiernos Neoliberalistas, Provocaron Que La Corrupción e

Impunidad, Galopara En Forma Desbocada. El Gobierno De La Cuarta

Transformación De México, De ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Con Su

Forma y Estilo De Gobernar No Ha Podido Contenerla Significativamente, Ya

Que Por Querer Abarcar Mucho, Aprieta Poco, Independientemente De Los

Desatinos Personales y De Su Gabinete…De Ahí Que Ahora Los Violadores De

La Ley, Sigan Tan Campantes, Ya Que En Mas De 2 años De Un Nuevo

Gobierno Federal, El Cambio No Es Tan Relevante, Sobre Todo, Si Sus Aciertos

No Gozan De Un Reconocimiento Mediático, Mientras Que Mediáticamente,

Sus Fallas y Desatinos, Se Magnifican Al Máximo, Sobre Todo, De Medios y

Trabajadores De La Información, Que En El Sistema Neoliberalista, Gozaron

De Grandes Privilegios De Todo Tipo y Ahora No…

CONTRA LA NATURALEZA NO HAY DEFENSA, La Pandemia Sanitaria y

La Onda Gélida Que Azota a México, Al Igual Que Las Torrenciales Lluvias de

2020 y El Consecuente Apremio Económico Oficial y Social, Provoca Que El

Gobierno Federal de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Sufra Un Fuerte

Desgaste Ante Las y Los Mexicanos Que Quieren Resultados Inmediatos y

Que Se Vean. Sin Acordarse De Voltear Atrás, La Oposición Al Gobierno De

La Cuarta Transformación De México, Hace Su Apuesta a Un Pueblo Que No

Tiene Memoria, o No Gusta Acordarse De Los Tiempos Amargos, Dolorosos

y Malos, De Un Pasado Inmediato, Sino Únicamente Del Presente, Del Día a

Día, Incertidumbre Que Prevalece Por Corruptelas Del Pasado e Imprevistos

Del Presente, Con Acciones y Decisiones Chicharroneras Del Presidencialismo

Populista, Que Se Cobija Con El Populacho y Nacionalismo Patriótico…

EN LAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO, El Triunfo Electoral Será Para Las

Candidaturas Populares, Que Tengan Como Abanderadas y Abanderados, a

Individualidades Con Aparato y Estructura Política Propia, Aparte de Contar

Con Aceptación y Simpatías En La Población, Ya Que El Electorado Votará

Mas Por Las Personas Que Por Los Partidos Políticos, Salvo En El Caso De

MoReNa Que Es El Partido Político En El Poder, Con Un Presidencialismo

Avasallante…En Tamaulipas El PAN-Gobierno De FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, Cuenta Con Un Aparato y Estructura Político-Electoral,

Tanto Gubernamental, Como Partidista, Aunque En Mucho De Los Casos, Las

Candidaturas a Las Diputaciones Federales y Locales, Lo Mismo Que a

Presidencias Municipales, No Son Las Adecuadas, De ahí La Existencia De Un

Hartazgo Al El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, En Donde

Los Propios PANístas, Sobre Todo Los Que Han sido Marginados Por Mas de

4 Años y Los No PANístas Que De Una Forma u Otra, Ayudaron y Arroparon

Al Líder Del Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Sin Tener

Una Recompensa Equiparable a Su Aportación Económica y Social, Cuando

Ya Va De Salida FJGCV, Ya No Se Encuentran Con La Misma Disposición Para

Que Mantenga Una Fortaleza Política Que En 2016 Llegó a Tener y Que

Paulatinamente Fue y Va Perdiendo, Luego De Conocer Su Insaciable

Ambición Personal y Familiar, Así Como De Parientes, Cómplices y Amigos,

La Inversión Económica Hecha Por “PANCHO JAVI”, No Obtendrá Lo

Esperado, Cosechara Solo Lo Sembrado…MoReNa No Cuenta Con Un Aparato

y Una Estructura Electoral En Tamaulipas, Como En Muchos Otros Estados De

La República, Pero Si Con Un Aparato y Estructura De El PEJE y Con El Valor

Agregado De Candidatas y Candidatos Naturales, Con Aparato y Estructura

Político-Electoral Individual, Que Son Un Valor Agregado Que Dan Fortaleza

Política a La Institución Partidista…

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ EN Reynosa, Es Dueña De Un Fuerte

Aparato y Estructura Político-Electoral Que No Tiene Nadie En Ese Municipio,

Ni Tan Siquiera El Propio Gobernador Constitucional De Tamaulipas. El

Diputado Local Morenista De Reynosa Que Gasta a Manos Llenas Entre El

Electorado Reynosense y El Diputado Federal Por Ese Mismo Municipio, Que

Dicen Querer La Presidencia Municipal, Que Por Ahora Ostenta MAKI, Al

Legislador Local, EL TRUCO Lo Tiene Bien Medido y Con Facilidad Lo

Empinaría, Como Lo Empinó Cuando Lo Hizo No Presentarse Al Congreso Del

Estado Para Que Se Aprobara El Préstamo de Mas De 4 Mil Millones De Pesos

Al Gobierno Tamaulipeco, Lo Mismo Que a CARMEN LILIA CANTUROSAS

VILLARREAL. La Fortaleza De MAKI, Si No Me Equivoco, En MoReNa, Viene

Del Mero, Mero De ELEKTRA…

LA GENERACION DE ENERGIAS LIMPIAS En México Detonaran Antes

Que Termine El Sexenio de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Ahorita

Medio Mundo La Hace De Tos, Por La Reforma Energética Que Contra Viento

y Marea Sacará. Sus Legisladores Se Hacen Patos y Los De Oposición Con

Mayor Razón, Cuando El Argumento a Esgrimir Es Sencillo, Sólo Preguntarse,

La Causa Del Porque, El Presidente ADOLFO LOPEZ MATEOS Nacionalizo La

Industria Eléctrica Del País, Algo Muy Parecido a Lo Que Hizo En 1938 Con La

Industria Petrolera, El Presidente LAZARO CARDENAS DEL RIO, La Producción

De Energía Solar y Eólica Se Dara, Pero Bajo La Rectoría De La Federación…En

Tamaulipas Se Dice Que Somos Grandes Productores De Energía Limpia, Por

Las Plantas Eólicas En Diversas Regiones Tamaulipecas, Aun Cuando Esa

Limpieza También Daña El Entorno Ecológico, Pero Eso Es Otro Rollo. Los

Gobernadores Tamaulipecos Con La Cuestión Eólica Han Tenido Pingües

Ganancias, Iniciando a Fines Del Sexenio De EUGENIO HERNANDEZ FLORES,

En Tanto Que En El Gobierno De EGIDIO TORRE CANTU Floreció El

Negocio…Actualmente Se Levanta Muy Buena Cosecha De Este Negocio En El

Sexenio de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA… Es Increíble Que

Los Mandatarios Tamaulipecos, No Consigan Energía Eléctrica Barata De Los

Productores Del Negocio Eólico, Tan Siquiera, Para El Gasto En Electricidad

De Los Municipios Donde Se Produce, Sino Para Los Gobernados, Tan

Siquiera Para Las Presidencias Municipales Que Gastan Una Buena Millonada

En El Alumbrado Público y De Oficinas Gubernamentales, Eso Si, Dan Brincos

Y Sombrerazos Porque La Federación Al Parar Ese Negocio Privado, El

Gobernante Estatal Deja De Obtener Una Ganancia Que No Llega a Los

Gobernados…LOPEZ MATEOS No Nacionalizó La Industria Eléctrica, Nomas

Por Gusto, Sino Buscando El Beneficio Del Pueblo Mexicano…

CON LA AGRESION GELIDA DE LA Naturaleza, ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR Ya Debe Hacer Que No Se Desperdicie El Gas En La Industria

Petrolera y Al Mismo Tiempo, Explotar Atinadamente Los Yacimientos De

Gas En El País, Como Son Los De La Cuenca De Burgos En Tamaulipas y Que

Se Inició Con Mucho Entusiasmo En El Sexenio de TOMAS YARRINGTON

RUVALCABA, Pero Que Luego La Federación y La Iniciativa Privada,

prácticamente Le Pararon, Quizá Para No Ser Una Fuerte Competencia Para

Los Gringos De Texas, Que Es Donde Existe La Mayor Producción De Gas Que

Abastece de Esa Energía a Casi La Totalidad De Gringolandia y Parte De La

Nación Canadiense, Lo Mismo Que En México…

PILAR GOMEZ LEAL, ASI COMO Su Principal Patrocinador y Primo, El

Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Saben y Saben

Bien Que En Las Elecciones Del 6 De Junio, Las y Los Candidatos Del PAN,

Serán Derrotados En Las Urnas, Sobre Todo, En La Capital Tamaulipeca y La

Región, La Diputación Federal Con El Raterazo De OSCAR ALMARAZ SMER,

No Tienen Chance, Sobre Todo Con MoReNa y FELIPE GARZA NARVAEZ Como

Su Candidato, De No Ser Así, El PRI Con Todo y Lo Que Usted Quiera

Superaría, Al Ricachón Sexenal, Del Gobierno De GEÑO. Aunque No Lo Crea,

Aun Cuando Cuenta Con Buena Prensa PILAR, Su Obras De Relumbrón No

Cala Hondo En La Ciudadanía y Sociedad Civil Victorense, Desde Su Llegada

El Alumbrado Público Es Mas Deficiente Que Cuando Los Tiempos De XICO Y

En Lo Del Agua, Ahí Se Van Dando Un Tiro Con El Propio OSCAR ALMARAZ

SMER Que Como GOMEZ LEAL, Su Eficiencia Fue En El Área De La

Comunicación Social y Que Fue Muy Superior a La Actual…Un Buen

Gobernante Cumple Con Su Obligación De Hacer Un Buen Trabajo En Obras

y Acciones De Beneficio Colectivo, Sin Andarlo Pregonando, Un Buen

Gobernante, Cuando Cumple Muy Bien Con Su Obligación, El Pueblo Se

Encarga De Reconocerlo, Sin Necesidad De Andar Pagando Un Pregón

Mediático. Por Cierto La Alcaldesa Tiene Una Buena Historia Familiar, Con

Sus Parientes GOMEZ LEAL y También Con Los Nativos De La Capital

Tamaulipeca, Por Cierto, Sólo Que Me Equivoque, Creo Que GEÑO Le Regaló

Un Fiat Notarial, Sin Examen De Oposición…

LOS QUE LE PONEN TODOS LOS KILOS En Estos Días, Son Las y Los

Presidentes De La Franja Fronteriza Tamaulipeca, Ya Que Sus Gobernados,

No La Pasan Nada Bien Con Esta Onda Gélida y Menos Los Productores

Agropecuarios…De Ahí Que El Diputado Tricolor FLORENTINO SAENZ COBOS,

Mejor Conocido Como TINO, Promueva Un Frente Común Con Sus

Homólogos De Otros Estados De La República, Sobre Todo Los Fronterizos,

Para Interceder Por Los Productores Agropecuarios Tamaulipecos y De Otras

Entidades Federativas, Ante El Gobierno Federal y Los Gobiernos Estatales y

Municipales Por El Desastre Agrícola y Pecuario Que Causa La Onda Gélida

Que Azota a México, Sobre El Particular, El Gobernador FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA Debe Comprender Al Productor Agropecuario Ya

Que Forma Parte De Ese Tipo De Productores, Salvo Que El Manto

Gubernamental Le Permita Absorber Esa Situación…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, LE comento Que El Pueblo De Nuevo

Laredo y La Región, Según Nos Cuentan Paisanos Que Residen En Ese Puerto

Fronterizo y Otros Camaradas Neolaredanos, Que La Situación Por Alla Está

Del Cocol, y Ni a Quién Echarle La Culpa, Ya Que Contra La Naturaleza, No

Existe Defensa, Mucha Gente Tuvo Un Tronadero De Tuberías De Agua, Lo

Mismo Se Dio Con Los Vehículos, Cuentan Que Por Parte De La Autoridad

Municipal El Apoyo Existe, Pero No Es Suficiente Ante La Furia De La

Naturaleza y El Egoísmo De Los Gringos Que Hizo Que Se Agudizara El

Problema De La Energía Eléctrica y El Servicio De Gas En Los Hogares, Entre

Otras Cosas, Nos Dicen Que Aunque El Apoyo Del Presidente Municipal Es

Muy Bueno, No Se Puede Dar Abasto a Todas Las Necesidades Que Brotan

Por Esta Ola Gélida, Aunque Ello, Hace Que No Se Sientan Solos, En Fin…Ta’

Cañón En Nuevo Laredo…Mientras Que En Mi Tierra Natal, TULA, El Frio No

Es Tan Extremoso Como En Otras Veces, Lo Sienten Casi Normal y Con Sus

Días Soleados, Que Les Da Para Jugar Tercias De Voli Bol En El Medio Rural,

Mientras Que En La Zona Urbana Como Que La Onda Gélida Le Saco La

Vuelta…Aunque Eso Si, TULA Tiene Fuertes Brotes Del COVID 19, Pero Sin

Una Taza De Mortalidad Alarmante, Ya Que La Inmensa Mayoría Padece Este

Coronavirus, Pero Logra Superarlo, Incluyendo Personas De Mas De 90 Años,

Aunque Otros Si Pagan Tributo a La Madre Tierra Por Culpa Del COVID 19,

Pero Como Se Dice, Son Muy Contados, o Sea Muy Poquitos y Que Bueno…Al

Que No Le Salen Las Cuentas y Anda Mal, Pero Con Billete De Sobra, Es a

TOÑO LAMINAS que Quiere Ser Presidente Municipal De TULA Una Vez Mas

Por El PAN…Mucho Mas De Un Paisano Le Ha Reclamado Como Le Fallo a

TULA y a Ellos, Cuando Fue Alcalde Cuando Se Acerca a Pedirles Su Apoyo

Para Las Elecciones Del 6 De Junio…Lo Cual, Ha Hecho Que La Candidatura

Tricolor de RENE LARA CISNEROS Repunte, Los Escurrimientos Que Se Dieron,

Al Parecer Ya Están De Regreso, Mientras Que De La Veintena De Aspirantes

de MoReNa, De Todos, No Se Hace Uno. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui

Con El. Tan, Tan…