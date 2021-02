Ciudad de México.- febrero 10, 2021 La empresaria Paris Hilton declaró que fue víctima de abuso hace años en la escuela Provo Canyon, un internado ubicado en Utah, mientras dio su apoyo a una iniciativa de ley, de acuerdo con People.

Hilton tuvo una charla con el Comité de Justicia, Aplicación de la Ley y Justicia Penal del Senado de Utah a favor del proyecto de ley que requeriría más supervisión gubernamental de los centros de tratamiento residencial para jóvenes y les exigiría que documenten cada vez que realicen una restricción.

La famosa, de 39 años, previamente había hablado sobre los eventos de abuso que vivió en su colegio durante 11 meses, a sus 17 años, en el documental de YouTube Originals This Is Paris.

La nueva medida fue aprobada por el Comité por unanimidad luego del emotivo testimonio de Hilton y varios otros sobrevivientes, y ahora será escuchada en el Senado del Estado de Utah para su votación.

«Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que se encuentran actualmente en centros de atención residencial en los Estados Unidos», dijo la también actriz en su testimonio.

Hilton, la nieta del fundador del Hotel Hilton, Conrad Hilton, fue enviada al internado por sus padres en un intento por alejarla de las fiestas y detener su rebeldía de adolescente.

«Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registran sin ropa y me encierran en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta inquietante pesadilla fue sólo un sueño, pero no es así», afirmó.

La influencer afirmó que los miembros del personal la golpearon, la obligaron a tomar pastillas desconocidas, la veían ducharse y la enviaron a confinamiento solitario sin ropa a modo de castigo sin alguna razón aparente.

«Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante 11 meses. No había privacidad; cada vez que usaba el baño o me duchaba, me monitoreaban», agregó.

«A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo desnudo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días».

Hilton también dijo que los niños de la escuela Provo Canyon eran constantemente restringidos, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente.

«Soy una prueba de que el dinero no protege contra el abuso. Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador, pero no puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos yo y tantos otros, y ustedes tampoco deberían», indicó al comité.

La escuela Provo Canyon se inauguró originalmente en 1971 y ahora tiene un nuevo propietario; la actual administración ha dicho que no puede comentar sobre nada de lo que se realizó antes del cambio, incluido el tiempo que Hilton pasó allí.

Una declaración en el sitio web de la institución dice que los dueños anteriores la vendieron en el 2000.

Desde que se lanzó el documental This Is Paris otras celebridades han hablado sobre sus experiencias en la escuela u otras similares, incluida la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, y la tatuadora Kat Von D.

Durante su testimonio, Hilton pidió al Presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso que tomen medidas al respecto.

«Este es sólo el primer paso. Este proyecto de ley definitivamente va a ayudar a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a parar hasta que ocurra el cambio», expresó.