La especie sapiens del género homo, desde hace unos 150 mil años, dio un salto

cualitativo en su evolución al desarrollar un carácter social, simbólico, cultural,

comunicativo y de cuidado mutuo, que se perfecciona progresivamente. Estas

características son las que nos definen y distinguen de otras especies, inclusive de

las colectivas como las abejas y hormigas, que siguen patrones instintivos.

Lo anterior implica que para llegar a ser lo que somos potencialmente al nacer,

requerimos vivir en sociedad, ser cuidados, protegidos y educados en el seno de

una infraestructura social y de un marco de saberes, capacidades técnicas,

habilidades sociales, técnicas y cognitivas, que nos permita sobrevivir y

desarrollarnos durante la larga y riesgosa etapa de la infancia y de la

adolescencia, así como en otras condiciones de dependencia derivadas de

enfermedad, vejez y discapacidad, en las cuales los adultos y las instituciones

sociales como la familia, la escuela, la comunidad tienen las tareas del cuidado.

Pero sobretodo, para poder formar parte del mundo simbólico social, que es el

que da un sentido humano a nuestra vida biológica, necesitamos adquirir, dominar

y desarrollar herramientas sociales para comunicarnos, informarnos, aprender,

conocer y generar conocimiento. Es en este punto en el que el lenguaje y

particularmente la lengua materna se vuelven centrales e indispensables para

nuestra sobrevivencia, con inclusión, calidad y dignidad humana.

Lengua es el conjunto, sistema y código de formas o signos orales (que se habla)

y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma

comunidad lingüística. Es muy frecuente que se use como sinónimo de idioma.

El lenguaje es la capacidad humana que permite conformar el pensamiento y que

se utiliza cotidianamente para poder convivir con otros seres humanos. También

es el sistema de comunicación (oral y gestual) entre las personas. Puede ser

denotativo para decir las cosas tal como son en la realidad. Y también connotativo

que se emplea en forma simbólica o figurada, para comunicar además

sensaciones y sentimientos. El habla realiza físicamente el lenguaje o idioma

La lengua materna, natal o nativa, es la primera que se aprende a hablar y a

utilizar una persona, generalmente imitando la gramática de su madre.

Actualmente se realiza un esfuerzo internacional especial para conservarla y

utilizarla desde la educación básica, en los contextos multilingües, con el objetivo

de fomentar la inclusión para “no dejar a nadie atrás” tal como lo establecen la

Convención de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030.

Precisamente el pasado domingo 21 de febrero, bajo la convocatoria de la UNESCO

se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, que en este año hace un

llamamiento a los gobiernos, educadores y padres de familia para fortalecer su

compromiso con la inclusión y la educación multilingüe como una estrategia para la

recuperación de la educación ante los efectos de la pandemia por COVID-19.

Esto es especialmente importante para el desarrollo e inclusión de los pueblos

indígenas (Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la ONU 2022-2032) y

de los grupos o comunidades minoritarias como la comunidad sorda que utilizan

Lenguas como la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Respecto a este último grupo de mexicanos sordos, el pasado 10 de febrero se

aprobó por unanimidad en el pleno de la Comisión de Atención a Grupos

Vulnerables un dictamen sobre Educación bilingüe y Lengua de Señas Mexicana,

que responde a la iniciativa que el 29 de octubre de 2019, presentó una diputada

federal de Tamaulipas, fundamentándose en que “La educación bilingüe significa

poder aprender español y la Lengua de Señas Mexicana, a fin de que las niñas,

niños y adolescentes tengan garantizado su derecho a la educación”.

Éste dictamen que turnado al Senado, se adiciona el artículo 57 de la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma y adiciona artículos 2 y

12 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Por lo tanto esta reforma, incidirá positivamente no solo en la inclusión social y

educativa, pues la LSM, que está reconocida como patrimonio lingüístico de

México, es el mejor recurso para la comunicación entre los miembros de

comunidad sorda y con los oyentes (sin discapacidad auditiva), sino además

permite garantizar el derecho de los niños y adolescentes con esta discapacidad,

para mejorar sus condiciones de vida y protegerse efectivamente ante los riesgos

y daños de la pandemia COVID-19, pues está plenamente demostrado que las

personas con discapacidad son más vulnerables para ante el virus SARS CoV-2.

Según el INEGI, en México hay 5.7 millones de personas con discapacidad, de los

cuales 694,451 son sordos (12 %). Además residen 29.3 millones de niñas, niños

y adolescentes de los cuales más de 580 mil (2.0%) presenta alguna

discapacidad. Entre ellos 3.5 millones son sordos. De esta magnitud es el

beneficio social y humano que se lograría si el Senado aprueba el dictamen.

Desde luego el que la educación básica utilice el LSM, implica una gran carga de

trabajo, gasto y organización por parte de la Secretaría de Educación a fin de

capacitar a los docentes, formar intérpretes de la LSM y diseñar programas

educativos adaptados a esta lengua para que los estudiantes con esta

discapacidad puedan ingresar e incluidos a la escuela mexicana.

Será una mejora sustancial de la política educativa ante la pandemia, que con el

programa Aprende en Casa, ya se apoya en intérpretes de LSM, pero cuando se

vuelva a las aulas requerirá muchos más que los 40 certificados actualmente.

Claro que será un reto mayúsculo, que a muchos les parecerá no prioritario y

hasta molesto, pero 3.5 millones de niñas y niños sordos, valen el esfuerzo, pues

no se trata solo de esperar a que pase la pandemia, sino que se debe trabajar

intensamente para garantizar a estos menores, condiciones efectivas para mejorar

su futuro a través de una educación inclusiva. No una opción, es un Derecho.