Cdmx, México, 10 de Febrero 2021. Raúl Jiménez continúa su recuperación, después de la fractura de cráneo que sufrió durante el encuentro ante el Arsenal en noviembre del 2020 y Nuno Espírito Santo, director técnico de los Wolves, dio la última actualización sobre el estado de salud del mexicano.

«Ha tenido una consulta y los resultados son asombrosos.Está trabajando solo con buena intensidad», señaló el portugués en entrevista para la BBC Sports.

Paso a paso, con calma pero siempre esforzándome y dando lo mejor de mi.💪🏼👍🏼🐺

Step by step, with calm but always giving the best of me. 💪🏼👍🏼🐺 #RJ9 #rehab #bebrave pic.twitter.com/MNIBH13qIX

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) January 29, 2021