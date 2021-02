AL INTERIOR DEL PAN TAMAULIPECO, En Combinación Con El PAN

Nacional, Con Tiempo, Han Comenzado a Ver Quién Puede Ser El Gobernador

Sustituto, Tan Pronto Sea Desaforado, El Aun Gobernador Tamaulipeco,

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Por El Congreso De La Unión,

deAl Parecer, El Sustituto, Al Parecer, No Será Precisamente Un Incondicional

Del Mandatario Estatal, Aunque En Lo Domestico, Se Cree y Se Piensa Que a

Al Titular Del Poder Ejecutivo De Tamaulipas, Le Harán Lo Que El Viento a

JUAREZ…

SEGURAMENTE EN BREVE, QUIENES No Tienen Fuero, Como El

Gobernador Tamaulipeco y Su Hermano, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA,

Comenzaran a Buscar, Donde Podrían Estar Fuera Del Alcance Del Brazo De

La Ley, Ya Que De Un Momento a Otro—supongo—Con Tiros De Precisión,

En Tiempo y Oportunidad, Ejecutarán Órdenes de Aprensión—Que Supongo-

–Se Encuentran Ya Activadas, Sólo Esperando Ejecutarlas En El Tiempo, En El

Momento y Lugar Adecuado, Con Los Presuntos Culpables Localizados y Bien

Ubicados, Buscando Evitar Un Escape, Si Lo Hacen, Lo Mediático Acaparará

Gran Atención, No Sólo En Tamaulipas, Sino En El Resto Del País…No Hay Que

Olvidar, Que Lo Del Desafuero, Es En Solitario, Pero También Implica Otros

Personajes…Tiempo Al Tiempo, Lo Que Tiene Que Pasar, Pasará…

EL LADINO DEL PEJE LE ENTIENDE BIEN Al Juego Del Ajedrez Político,

Por Ello Se Adelanta a Las Jugadas, La Reacción De FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA Estaba Cantada, Sino Hacía Lo Que Hizo o Dejaba

De Hacer Lo Que Hizo, De Todas Formas, El Resultado Era El Mismo, “Perder”,

Tal Como Pasa Con La Inmensa Mayoría De Los Malquerientes y Detractores

Que Tiene y Que Le Siguen Su Juego, Al Fortalecerlo Día a Día. Aunque Se

Hable Mal De La Persona…Para Ese Individuo, Es Bueno, Ya Que Es Mas

Conocido y Gana Posicionamiento, Malo Si Usted Quiere, Pero Que Al Final

Del Día, Lo Fortalece, Por No Hacer Mella Significativa En Su Persona, Sino

Todo Lo Contrario, Aun Cuando Pareciera Que Si, Los Opositores a ANDRES

MANUEL LOPEZ OBRADOR, Aun No Han Aprendido a Saber Nulificarlo, Si

Supieran Como, Ya Desde Hace Mucho Lo Hubiesen Corrido De Palacio

Nacional y En Lugar De Eso, Lo Engrandecen Ante La Inmensa Mayoría Del

Pueblo Mexicano, Pese a Sus Desatinos Presidenciales…Por Cierto, No Le

Extrañe Que La Autoridad Electoral Federal, Sea El Que Evite Legalmente La

Candidatura Gubernamental Por MoReNa, del Impresentable Abanderado

De Esa Institución Político-Partidista Como Candidato Al Gobierno Estatal De

Guerrero y EL PEJE, Como Pilatos, Cumplió, Con Lo Que Tenía Que Cumplir…D

EL DESAFUERO, SIEMPRE SERA Una Cuestión Política, Que Se

Mancuerna Con Lo Jurídico, Cuando Se Procede a Ello—En El Tiempo Que

Sea—No Es Al Contentillo De Los Protagonistas, Sino a Los Tiempos

Legislativos, Que Se Politiza, Siempre Se Politizará, Sobre Todo, Si El

Desafuero Es En Contra De Un Gobernante Estatal En Cualquier Tiempo, Sea

o No, Un Año Electoral. El Desencuentro De Una Mentalidad Delictiva Con

Una Mentalidad Maquiavélica, Sin Duda Alguna, Es Una Lección Pública, Que

Por Fuerza Deja Un Aprendizaje…A Propósito, La Constitución De Los Estados

Unidos Mexicanos, Ejerce Tutelaje Sobre Las Constituciones Estatales, Cada

Una Tiene Limites y Alcances…Si GEÑO Hubiese Permitido Empapelar

Legalmente a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Por El Entonces

Procurador De Justicia De Tamaulipas, ANIBAL PÉREZ VARGAS, No Por Sus

Irregularidades En La Cuenta Pública Del Municipio De Reynosa, Sino Por

Delitos Cometidos En Contra De Personas, Tamaulipas No Padeciera, Lo Que

Hoy Padece, Ni Tampoco Estuviera Privado De Su Libertad, Pero El Hubiera

No Existe, De Ahí Que Un Ex-Convicto De Gringolandia, Sea Hoy, Gobernador

Constitucional De Tamaulipas…

PILAR GOMEZ LEAL, ALCALDESA Del Municipio De Ciudad Victoria

Trabaja a Marchas Forzadas Para Fortalecer Su Imagen y Hacer Creer Al Pueblo

Victorense Que Es La Salvadora De Victoria, Su Chamba No Es Del Todo Mala,

Deja Beneficios Al Municipio y a Las y Los Victorenses, Actualmente Cuenta

Con Todo El Respaldo Político y Económico De Su “Primo”, El Gobernador

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y Quién En Realidad, Es El Poder

Tras El Ayuntamiento De La Capital Tamaulipeca, Lo Fue Con XICO Y Hoy Con

Su Prima…Por Cierto Nunca Se Dio Una Certidumbre Sobre La Muerte Del Que

Fuera Suegro De PILAR, Como Tampoco Una Investigación Satisfactoria “Del

Avionazo” En El Que Perdiera La Vida Un Cuñado De Ella. Por Cierto, El Aun

Gobernador Tamaulipeco Ya No Podrá Ser El Poder Atrás, De La Autoridad

Municipal Victorense, En El Próximo Trienio…La Buena Chamba De Imagen De

GOMEZ LEAL Como Presidenta Municipal De Victoria, Me Hace Recordar Al

Comunicólogo Que Forjo Una Buena Imagen de OSCAR ALMARAZ SMER Como

Alcalde Victorense, Pese a La Mala Gobernanza Que Ejerció y Que Luego Lo

Obligó a Dejarse Caer Ante El Centauro De La Zumba, Quién Por Ahora Goza

De Todo Tipo De Impunidad, Gracias Al Manto Protector Del Mandatario

Tamaulipeco, Seguramente XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, Conoce, Sabe y

Cuenta Con Información Muy Privilegiada…

GUSTAVO RIVERA, EN SU TERCER RETORNO a La COMAPA Victorense,

Goza De Gran Experiencia, Para El Saqueo De Los Dineros De Este Órgano

Municipal De Agua Potable, No Así Para Sanear Sus Finanzas e Inducir La

Prestación De Un Buen Servicio De Agua Potable Para Los Victorenses, Quizá

Fue Mandado a Ese Lugar, Para Que Sirva Como Caja Chica, Para La Campaña

De Candidata a La Presidencia Municipal De Victoria Por El PAN, De PILAR

GOMEZ LEAL, Ya Que Con Antelación, Ha hecho Esa Función…y Que Buenos

Ahorros Le Dejaron, Sin Duda, OSCAR ALMARAZ SMER Ya Opera y Ya

Sabemos Que De Su Bolsa, No Saldrá Dinero Para Costearse Su Campaña De

Diputado Federal, Es Preferible Perder El Dinero Público, Que El Dinero

Propio Aunque Sea Mal Habido, Solo Que Con La Unidad De Investigación

Financiera De La Secretaría De Hacienda y Crédito Público, Eso No Vale, No

Le Extrañe Si Son Congeladas Algunas De Sus Cuentas Públicas y De Sus

Allegados, Si Eso Llega a Pasar, De Nada Le Sirvió El Vómito Negro Con La

Gran Individualidad Del Sexenio De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas,

Si De Todos Modos, LO QUE FACIL LLEGO, FACIL SE VA…

POR OTRA PARTE En La Secretaría General De

Gobierno de CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS Ya Olfatean Tiempos

Políticos Nada Agradables Para El PAN-Gobierno De Tamaulipas, Convertirse

En Pastor Legislativo Del Congreso Del Estado Ya No Lo Ve Tan Fácil, Sobre

Todo Ahora, Cuando La Federación, Quiere Cobrarle Unas Facturas Al Cartel

Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas y Los Que No Tienen Fuero,

Pueden Ser Detenidos De Un Momento a Otro, Al Grado De Que Su Hermano

VICENTE, También Puede Entrar En La Dinámica De Desafueros De Personas

Públicas Tamaulipecas En El Poder Legislativo Del Congreso De La Unión y Ni

Modo De Decir Que LOS TRUCOS Son Unas Blancas Palomitas, Ello De Rebote,

Pega En Sus Parcelas De Poder, como es El Caso De TULA, Donde TOÑO

LAMINAS, También Conocido Como ANTONIO LEIJA Le Pega, Si Así Ya De Por

Si No Andaba Lo Bien Que Quisiera Para Volver a Ser Presidente Municipal,

Como Candidato Del PAN En El Municipio Donde Nace Tamaulipas, Como Lo

Es El Pueblo Mágico De TULA, Ahora Como Andan Las Cosas, Sus Bonos, No

Son De Lo Mejor, Mientras Que Los Del PRI Con RENE LARA CISNEROS Se

Disparan, Ya Que En MoReNa, De La Veintena Que Busca Abanderar La

Candidatura a La Presidencia Municipal Tulteca, De Todos, No Se Hace Uno,

RENE No Es Lo Mejor De Lo Mejor, Pero Si El Menos Dañino y El Menos Peor

De Todos Los Que Ven Al Erario Tulteco, Como Un Botín De Pirata…

EL ALCALDE TAMPIQUEÑO DEL PAN, Con Lo Que Pasa Con El

Gobernador Tamaulipeco, Tiene Sus Barbas Remojando, Trae Cola Que Le

Pueden Pisar y Con La UIF Vigilante, Creo Que Ya No Quiere Queso…PALOMA,

También Conocida Como MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, Como

Candidata Del PRI a La Presidencia Municipal De Tampico, No Sabíamos

Como, Pero Si Sabíamos Que Su Participación Electoral No Era De Comparsa,

Que Si Participaba Era Para Ganar, Seguramente EL CHUCHO Tampiqueño Se

Pondrá a Su Servicio, Buscando Salvar Lo Salvable. PALOMA Es Jugadores De

Las Grandes Ligas De La Política, De Ser Alcaldesa, En El 2022 Será Candidata

a La Gubernatura De Tamaulipas, Con Su Oficio Político Pronto Podría Aliarse

Con MoReNa, Sin Abandonar Al PRI…Creo Que PALOMA Ya Sabía De Lo Que

Ahora Esta Pasando En Tamaulipas, No Hay Que Olvidar Que En La

Presidencia De La Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión, Se

Encuentra Una PRIista, Que No Es Nada Desconocida Para PALOMA, Sino

Todo Lo Contrario. La Tampiqueña Conoce Grupos y Liderazgos De Todos Los

Rincones Tamaulipecos, Tanto Tricolores Con o No PRIístas, Su Paso Como

Pastora Legislativa Local, Desde Los Tiempos Del Doctor EMILIO MARTINEZ

MANAUTOU, La Hace Tener Un Gran Cúmulo De Conocimientos Políticos Del

Estado, Así Como Desempeñarse Una Vez Mas Como Líder Del Congreso Del

Estado De Tamaulipas En La Época De TOMAS YARRINGTON RUVALCABA Y

Donde También Se Desempeñó Como Titular De La Secretaría General De

Tamaulipas, No Por Pertenecer Al Grupo Intimo Del Matamorense, Sino Por

Su Capacidad y Conocimientos, Tiempo Después Estaría En La Procuraduría

General De Justicia Del Estado Con EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES Y

Luego Continuaría Con Su Carrera Político-Partidista, Llegando Así a La

Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión, En Fin, Los Tampiqueños

Tendrían En PALOMA a Una Real Promesa Para Que Tampico Pueda Tener

Un Gobernador De Tamaulipas, de Origen Tampiqueño, Luego de 8 Sexenios,

El último Mandatario Tamaulipeco Jaibo, Fue MANUEL A. RAVIZE Hace Mas

de 45 Años. Por Cierto, Muchos Morenistas Votaran Por PALOMA En Los

Comicios De Junio…

A Propósito, CHUCHO NADER Confía En La Honestidad

Del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Su Honestidad

Debe Ser Similar a La Del Mandatario Tamaulipeco, Confiando Sucederlo En

2022, Seguramente Tiene La Certeza Que Lo Del Desafuero, Llegando a

Tamaulipas, Tanto El Poder Legislativo y Poder Judicial De Tamaulipas No

Apoyaran El Desafuero Emitido Por La Cámara De Diputados Del Congreso De

La Unión, Confiando Que Todo Eso Se Resolverá Antes Del Mes De Octubre,

Cuando Entra Una Nueva Legislatura Al Congreso Del Estado De Tamaulipas

y En Donde EL PAN, No Sea Mayoría, Como Ocurre En La Actualidad. Sobre El

Poder Judicial Tamaulipeco, En Poco Tiempo Tendrá En Que Entretenerse,

Por Presuntas Pifias Judiciales a Consignas Del Poder Ejecutivo Estatal,

Curiosamente “En Casos De Presunta Persecución Política”, En Fin…

En Tiempos Electorales, Tamaulipas Será Un Entretenimiento Mediático,

Nacional e Internacional y Mas Si La Ley Gringa, Interviene También…Lo

Cierto, Es Que Existe Una Gran Inquietud, En El Seno Del Gobierno De Los

Vientos Del Cambio En Tamaulipas De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA

DE VACA, Vientos Que Generan Remolinos De Incertidumbre…El Día De La

Rendición De Su Informe Gubernamental, En Las Primeras Semanas De

Marzo, El PAN-Gobierno De Tamaulipas, En El Mensaje Del Mandatario

Estatal, Echará Toda La Carne Al Asador, Aprovechando El Marco

Informativo, Con Un Muy Selecto Grupo De Invitados, Sobre Todo, Foráneos,

Esos Sí, Cumpliendo Estrictamente Con Todo Tipo De Medidas Sanitarias,

Principalmente Con La Sana Distancia y Cubrebocas…Sin Descartar La

Presencia De Un Representante Presidencial, Aun Cuando Ya No Existe

Vuelta De Hoja, En La Confrontación Abierta Del Gobernador Tamaulipeco,

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Con El Presidente De La

República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Salí Con Dios, Sino Regreso,

Me Fui Con El. Tan, Tan…