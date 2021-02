No estoy hablando de una pareja con la que congenies y busquen iniciar un proyecto de vida, sino de un partido o un candidato o candidata.

Las elecciones están a la vuelta esquina, son el próximo 6 de junio, fecha en que todos y todas debemos ir a las urnas,” a participar en la fiesta cívica y ejercer nuestro derecho al voto por el PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, PES, RSP o Fuerza por México.

Consideró que se debe privilegiar la amistad y no debe uno casarse con un partido o un candidato, conozco gente, amigos que han perdido la amistad por diferencias con sus amistades por un partido o un candidato.

Solo por ser muy tercos con una idea apoyando a algún político, candidato o partido político.

No está mal que tengas tus propias ideas, creencias o ideología, pero lo que tienes que cuidar es no llegar a obsesionarte y cerrarte a escuchar otras maneras de pensar y creer que tu partido o candidato es la verdad absoluta.

Cómo siempre las personas estamos en constante cambio y no olvides que quizás lo que hoy piensas, mañana cambie o vayas formando otra manera de pensar, es por eso que debes mantener tu mente abierta y no casarte con una idea o en este caso con un partido político o un candidato.

Recuerda que los cargos son prestados y muchas veces los mismos candidatos pueden decirte que tienen sangre por sus venas del color de su partido, pero con el tiempo puede ser que sufran una transfusión sanguínea, jaja y cambien de partido.

Ejemplos hay muchos, en todas las épocas se han presentado casos de hombres y mujeres que justifican sus acciones y con la mano en la cintura cambian de partido como de falda o pantalón.

Muchas veces las personas cambian de opinión por diversos motivos, pero no trates de obligar a nadie a pensar cómo tú y menos terminar una amistad porque no congenian con tu modo de pensar y piensas que son tus contras.

Mejor aprende a escuchar todo lo que otros tienen que decir, respeta las distintas maneras de pensar y aplícate a analizar lo que escuchas, lo que el partido o el candidato ofrece, si lo han cumplido en otras ocasiones, qué tanto han hecho por tu lugar etc, etc y más etc.

Y para las elecciones que están cada vez más cerca, piensa muy bien a quién le vas a dar tu voto, si al partido o al candidato, o a ambos, recuerda que la única manera de externar tu sentir es por medio del voto.

Así que a votar por quienes han mostrado trabajo, atención a la gente, sencillez y que han estado presentes siempre con trabajo diario, no los que se aparecen como fantasmas.

Tú sabes si separas a la persona del partido o no, pero no dejes de votar y votar por quién tenga puntos a favor, promesas cumplidas, haz memoria quién hizo qué y quién no hizo nada, solo saltar como chapulín, jaja y recuerda hay que impulsar la cultura democrática del país.

Brissiario…por cierto, cuántos políticos conoces qué se han mantenido fieles en su ideología y a su partido

Comentarios…brissa.hernandez@hotmail.com