Ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, con su pena, dolor y tristeza

los padres y familiares de los niños con cáncer, se vieron obligados a ir a tocar

las puertas de Palacio Nacional para exigir al presidente AMLO la entrega de

medicamentos e insumos para el tratamiento de sus hijos con cáncer, toda vez

que ya llevan 839 días con desabasto de éstos materiales para sus

quimioterapias.

Para dejar testimonio de su presencia los manifestantes colocaron un moño

amarillo en la puerta central, la que por cierto estaba cerrada, para recordar al

mandatario nacional que éste lunes se conmemora el Día Internacional del

Cáncer Infantil, donde aseguraron que esta fecha pasa desapercibida para la

Administración del presidente López Obrador.

El vocero de los padres y madres de niños con cáncer, Israel Rivas, advirtió que

el gobierno federal no tiene voluntad para resolver éste problema de salud y

aseguró que si los menores votaran, los medicamentos ya estuviéran en los

hospitales, pero desafortunadamente no votan y todo gira en torno a la política

electoral.

“Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen. Hoy el gobierno

federal nos quiere borrar del mapa a como de lugar, es evidente su actitud. Este

día ha pasado desapercibido para el gobierno federal, pues con mucha

atención escuche la mañanera hoy temprano y ni siquiera una palabra, ni

siquiera un gesto, al señor presidente no le importa y al gobierno federal no le

importan los niños con cáncer”, dijo Israel Rivas.

“Son una molestia para ellos, somos una molestia evidentemente que no

quieren resolver”, dijo el vocero de los padres de los niños con cáncer, sin

tapujos ni rodeos, con lo que como columnistas independientes estamos

totalmente de acuerdo.

Primero el presidente López Obrador no quería nada de la Universidad de

Harvard, pero ahora que ya anda presumiendo que México va a producir sus

propias vacunas contra el COVID-19, a la que ya bautizó con el nombre de

Patria, reveló que esa afamada y respetada Universidad probará un tratamiento

para combatir el COVID-19, que fuera diseñado por investigadores mexicanos

de la UNAM. Que feo ha de ser pedirle un favor a quien primero ofendiste, pero

hay va aprendiendo en el camino, al cabo todavía le quedan cuatro años de

aprendizaje.

En Tamaulipas el Gobierno del Estado arrancó ayer lunes la segunda fase del

plan de vacunación contra el COVID-19, correspondiente a los adultos

mayores. De la tarea se hará cargo un despliegue de brigadas de la Secretaría

de Salud, cuyos integrantes recorrerán las localidades más apartadas del

estado.

Por instrucciones del gobernador Francisco García, el Estado

colabora con la Federación en el almacenamiento, distribución y aplicación de

las dosis. En cada brigada participa un responsable médico, una enfermera y

personal de apoyo, en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas y

dependencias federales.

El protocolo establece centros de vacunación para la aplicación del biológico,

desarrollado por la farmacéutica AstraZeneca, en colaboración con la

Universidad de Oxford.

La titular de la Secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, Gloria de

Jesús Molina Gamboa, dijo que las vacunas que se van a aplicar ahora son

parte de un lote que llegó a la Ciudad de México en la madrugada del 14 de

febrero desde la India y que posteriormente fueron trasladadas a Tamaulipas.

La que ahora anda con el Jesús en la boca es la señora Marielle Helene Eckes.

Esposa de Emilio Lozoya Austin, así lo creemos ya que solicitó un amparo a un

juez para evitar ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Helene Eckes tiene en su contra dos órdenes de captura desde el año 2019,

una por presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa,

cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido al caso

Odebrecht, mientras que la segunda por una supuesta defraudación fiscal. Será

presión para que su esposo Emilio Lozoya Austín suelte lo que aún no ha

soltado ? .

Ahora si que la armó en grande el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria,

Antonio González Sánchez, ya que en su homilía del domingo dijo que para él,

en lo personal, el famoso cubrebocas “es no tener confianza en Dios”.

Sobre del mismo tema el Obispo de la Diócesis agregó que, “yo entiendo a lo

mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, porque no soy inmune a nada, pero

yo generalmente así como me ven en mi rostro así ando casi siempre”.

“No es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios”.

Aclaró, sin embargo, que no les pedirá a las personas que se lo quiten, pero

que reflexionen en pedirle a Dios con fe.

De buena fuente nos enteramos que el próximo 24 de febrero la SCJN decidirá

si el Congreso de Yucatán esta en desacato por no haber permitido el

matrimonio entre dos personas del mismo sexo, tal como lo dio a conocer el

Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

Educar a la población en los temas de seguridad pública ha sido fundamental

para contrarrestar el COVID-19, dijo el maestro en Salud Pública de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Francisco López Leal, al disertar

sobre la importancia de la salud pública.

“Nos estamos educando por pandemia, los niños están aprendiendo a lavarse

las manos y en los departamentos de epidemiologia del país están reportando

que las tasas de enfermos digestivos e incluso respiratorios, disminuyeron

notablemente”, añadió.

López Leal también abordó el tema en el programa de entrevistas

“ConctadODS”, que conduce la Secretaria Ejecutiva del Comité para el

Desarrollo Sustentable de la UAT, Dra, Yolanda Cavazos Mendoza.

Dentro de los contenidos científicos que presenta el programa a travez de

Facebook Live, el Mtro. López Leal, coordinador de la Licenciatura en la

Facultad de Enfermería-Victoria de la UAT, participó en el Objetivo de

Desarrollo Sustentable (ODS) No. 3 “Salud y Bienestar”, de la Agenda 20-30 de

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx