Cdmx, México, 03 de Febrero 2021. A través de sus redes sociales, Natasha Dupeyrón habló sobre el abuso que sufrió para animar a otras víctimas a alzar la voz sobre la violencia de género.

La joven actriz se mostró vulnerable al hablar de este difícil episodio de su vida, sin dar más detalles sobre el momento o nombre del abusador:

“Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo, porque si tú estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”, dijo entre lágrimas.

Y continuó dando un mensaje a sus seguidores para alentarlos a alzar la voz, confesando lo difícil que fue para ella sentirse vulnerable, “No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”.

Recordemos que a raíz de la denuncia de Nath Campos, muchas mujeres, incluyendo a figuras del espectáculo, han salido a denunciar abuso para inspirar a las personas a levantar su voz.

La actriz de 29 años también aprovechó para contar lo que la impulsó a hacer su denuncia, pues comentó que fue invitada a apoyar al movimiento feminista, mismo que apoya desde hace varios años, con 18 mujeres más en una canción, “Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir pero fui porque es un movimiento que amo aunque tenía este sentimiento extraño”.