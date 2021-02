SABIA VIRTUD DE CONOCER EL TIEMPO, Dice Una Letra De Un Canciononon (TIEMPO) De RENATO LEDUC y Que Interpreta “El Lujo De México”, MARCO ANTONIO MUÑIZ ,En Una Forma Sinigual y Uniendo Su Voz, En Dueto, Con La De JOSE JOSE, ¡Ha Barbaros!…Que La Bohemia Siga…Pero La Moda Política En El Estado, Es FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional De Tamaulipas Al Que El Poder Legislativo Federal Por Corrupto, Arrogante, Ambicioso y Codicioso Puede Ser Despojado Del Fuero De Gobernador y Como Cualquier Presunto Delincuente, Enfrentar Las Acusaciones En Su Contra Por Parte De La Fiscalía General De La República…

DICEN QUE PERRO QUE LADRA NO MUERDE, Así Que Se Debe Uno Cuidar De Los Que No Ladran, Esos Si Muerden y Cuando Uno Ni Se Lo Imagina, Ya Cuando Acuerda, El Mordiscón Ya Fue Dado…La FGR y La Unidad De Investigación Financiera De La SHCP, Atando Cabos, Para Redondear Una Buena Faena Con Un Estoconazo Al Principal Astado De Divisa Tamaulipeca, En El Coso Legislativo Del Congreso De La Unión Buscan, Que Burel…Que Lo De GARCIA CABEZA DE VACA Tiene Un Mar De Fondo Político, Lo Tiene…Pero Que Su Gobierno y Su Persona Violan La Ley, Los Hechos Hablan, Tanto En Lo Administrativo, Como En Seguridad y Justicia, Aparte De Sangrar Al Erario Estatal y Federal y Si A Eso Se Le Añaden Cuentas Que Andan o YA Están Pendientes En Gringolandia. LO QUE FACIL LLEGA, FACIL SE VA…Si No Se Hacen Bolas y Sin Transas, En La Llamada Cuarta Transformación De México, Al Pueblo Tamaulipeco Se Le Puede y Debe Regresar Lo Robado…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Sin Temor a Equivocarme, Es Ladino, Astuto y Paciente, Aparte De Ser Un Gran Conocedor De Los Tiempos Del Tiempo, Lo Podemos Acusar De Todo, Menos De Tontejo, Aunque Lo Parezca o Se Haga…El Filosofo Del Pueblo Mágico De TULA, Creo Que Su Máxima Principal Es “Hazte Pendejo, Hazlos Pendejos, No Sea Pendejo”, Seguramente Cuando Estuvo EL PEJE En El Municipio Donde Nace Tamaulipas, Abrevó De Esa Filosofía, “PANCHO JAVI” También, Solo Que Cuando Alguien Se Pasa De Lanza…Siempre “Se Apendeja”, Cuando Cree y Piensa, Que Todo Lo Que Hace Es Para Siempre y Los Tiempos En Política Tienen Caducidad, Tarde o Temprano, Dependiendo De La Voluntad Política Del Momento, Es La Durabilidad De La Corrupción e Impunidad…Nadie Pensaría Que Uno De Los Principales Protagonistas “Del Michoacanazo”, Con El PAN En El Poder Presidencial…En Tamaulipas, El Largo Brazo De La Justicia, Con Cierta Tardanza Alcanzará a Quién Hoy Se Desempeña Como Fiscal General De Justicia En El Estado. El Titular Del Poder Tamaulipeco, Seguramente, También Será Ajusticiado…No Hay Que Olvidar Que Es Uno De Los Mas Antiguos Cómplices de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Desde Su Época de Presidente Municipal De Reynosa. Por Cierto, DON GOYO Juega Un Buen Papel Protagónico, En La Carrera Política de FJGCV, Al Igual Que que RAMIRO GARZA CANTU con CARLOS DE ALEJANDRO Como Su Representante En La Vida Política Del Hasta Hoy Mandatario Tamaulipeco. En Su Informe Gubernamental, El Líder Del Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, En Todo Se Derecho De Pataleo, Tendrá Una Fuerte Aclamación De Sus Contertulios, Será Interesantes Ver A Los Gobernadores De Otras Entidades Federativas Que Lo Arropen, Así Como a Las Principales Figuras e Individualidades Del PAN Nacional, Ya Que En Tamaulipas, EL PAN Es FJGCV…Por Cierto El Mandatario Tamaulipeco, Se Dice En El Fut Bol La Mejor Defensa Es El Ataque y Como Buen Aficionado y Jugador Al Balón-Pie, GARCIA CABEZA DE VACA Se Dejó Ver En La Cámara De Diputados, Su Comunicólogo De Cabecera Con Confeti De Alta Denominación Creo Un Buen Marco Para El Contrataque De “PANCHO JAVI” Y Sin Hacer Panchos, Se Le Fue a La Yugular Al Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Afirmando Ser Victima De Una Persecución Política—Seguramente Las Persecuciones Políticas, Sólo Son Válidas Cuando Las Hace EL—Lo Cierto Es Que Palo Dado, No Dios Lo Quita, Sea Como Sea, En Las Próximas Semanas Veremos Como Se Empequeñece o Se Agiganta El Hasta Aun Gobernador Constitucional De Tamaulipas, De Salir Airoso Toma La Delantera En La Candidatura Presidencial Del PAN, De No Ser Así, Toma El Camino Para Uno De Los Penales Federales En La República y a Ver Que Todo Lo Que Le Llegó Fácil, Fácil Se Va, Al Tiempo Que Comprobará Que Nada Es Para Siempre…

LA SOBERBIA Y ARROGANCIA No Tienen Nada Que Hacer Con La Humildad y Sencillez. El Respaldo Popular De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA De 2021, No Tiene Nada Que Ver Con El Respaldo y Confianza Que Se Le Dio En 2016, Mas de 700 Mil Votos De Tamaulipecas y Tamaulipecos, Casi a Ciegas, Le Entregaron Un Cheque En Blanco, Lleno De Esperanza y De Fe Para Que Fuera Gobernador Constitucional De Tamaulipas, El Bono Electoral Que Le Fue Otorgado, Lo Malgastó En Menos de Un Año, Al No Cumplir Con Su Palabra En Promesas y Compromisos Que Hizo Con El Electorado. Si En Estos Momentos, Con Acarreados y Espontáneos, Si Se Hiciese Una Consulta Popular Con El Pueblo Tamaulipeco, Seguramente No Saldría Airoso, La Fronteriza, Difícilmente La Ganaría, Al Igual Que El Sur Tamaulipeco, En La Capital Tamaulipeca, Su Derrota Sería Inevitable. Seguramente Este Jueves En “La Mañanera”, El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Podría Darle Una Repasada Al Mandatario Tamaulipeco, Sobre La Persecución Política De Que Habla, Dicen” Que El León Cree Que Todos Son De Su Condición”, Sea Como Sea “PANCHO JAVI” Fue Arropado Por Sus Correligionarios En La Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión y Mas Porque Llegó Muy Picudo. A Mas Tardar, Mañana Se Inicia Lo De Su Desafuero, Mientras La UIF De La SHCP, Más La FGR, Continúan Fortaleciendo y Enriqueciendo Sus Imputaciones De Ilegalidad, Cometidas Por El Aun Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, El Desafuero Si Procede o No, Se Conocerá Seguramente En Mayo, Tendremos Un Gobernador Tamaulipeco Agigantado o Un Político En Desgracia, Con Un Pie En Una Cárcel Mexicana, Ya Que En Gringolandia, En Sus Años Jóvenes, Ya Tuvo Una Experiencia De Ese Tipo…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Es Un Personaje Muy Taimado, Seguramente Ya Esperaba La Reacción de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Como Populacheramente Se Dice, “Déjalo Que Se Mate Solo”, Sea Como Sea, La Cobertura Mediática Que Indujo El Mandatario Tamaulipeco, Fue Muy Buena, Que No Fue De Gratis, Ese Es Otro Boleto, Lo Cierto Que En Tamaulipas, La Mayoría De Los Medios, Escritos, Radiofónicos, Televisivos y Digitales Locales No Hicieron Tanto Ruido, Fueron Mas Que Amables Con PANCHO JAVIER, Ello No Quiere Decir Que Estén Doblados, Sino Que La Certidumbre Informativa Es Mejor Que Algo Tendencioso, aunque a La Larga, Pueda Tener Una Gran Veracidad, Por Lo Que Es Mejor Seguir Con La Gustada Sección De Pesos y Centavos…

LO DE LA REFORMA ELECTRICA, Contra Viento y Marea Se Aprobó, Seguramente Algo Muy Parecido O Mucho Mas Sencillo, Ocurrirá Con El Desafuero de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, No Le Extrañe Si PANistas, PRIistas y Hasta Perredistas Votan En Contra Del Gobernador Tamaulipeco, No Olvide Que En El Amor y La Política, Todo Se Vale…Seguir Los Pasos De TOMAS YARRINGTON RUBALCABA y Hasta De GEÑO Que Sufrió Una Persecución Política De Parte Del Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, No Es Para Que a Tamaulipecas y Tamaulipecos, Nos Llene De Orgullo…

POR CIERTO, LOS DELINCUENTES De Gran Calado, Siempre Tienen Un Buen Equipo De Abogados, Mismos Que Buscan Todo Recoveco Legal, Para Que Un Culpable Sea Inocente, a Lo Mejor, Ahí El Apremio De Conocer Lo Mas Pronto Posible, La Acusación Formal Para Desaforar Al Gobernador Tamaulipeco. “Dicen Que Al Mal Tiempo, Buena Cara” Sea Como Sea a FJGCV Como Que Esa Acusación No Le Quita El Sueño, conforme a su lenguaje corporal, aunque El Tapabocas Podría Esconder Algo, No Así La Mirada De Sus Ojos. Su Comportamiento No Creo Que Sea Casual, Ni Meditado, Sino Buscar Confrontar Al Destino, Jugando Al Todo o Nada, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Ya No Tiene Nada Que Perder, Sino Todo Que Ganar. Quedarse Callado o Quieto, Hubiese Sido Peor, Ya Que El Que Calla Otorga, Así Que Tuvo Que Entrarle a Una Cuestión Capciosa, Donde Se Haga Lo Que Se Haga, Se Diga, Lo Que Se Diga, El Imputado Difícilmente Sale Airoso, Ahora a Esperar El Ramalazo Que Viene De La Oficialidad y Sobre Todo, Lo Que El Mandatario Nacional, Sobre El Tema Diga En “La Mañanera”, Por La Alusión Directa a Su Persona e Investidura…La Mañanera De Este Jueves Tendrá Mucha Audiencia En El País, No Solo En Tamaulipas…

CON DON ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ Como Gobernador Constitucional Del Estado, La Criminalidad No Estaba Tan Desatada Como Ahora, La Delincuencia Estaba Controlada, Que En El Municipio De San Fernando Existiera Un Hotel Con El Apodo De “El Carrujo” por ser de Un Jefe Policiaco, Era Una Cosa De Café De Fregar Por Estar Fregando…Con La Llegada Del Doctor EMILIO MARTINEZ MANAUTOU a La Gubernatura, Con El Aliento Del Padre De CARLOS y RAUL SALINAS DE GORTARI, Don RAUL SALINAS LOZANO El Delito Federal Del Narco Cobro Movilidad En Tamaulipas, Por Ser Una Pasada Natural a Gringolandia En Donde Existen El Número Mayor De Viciosos, Sino Del Mundo, Si Cuando Menos De América. El Doctor EMM, Supo Hacer y Tener Una Buena Gobernanza, Lo Negativo, Darle Alas Al Narco…Con La Llegada de AMERICO VILLARREAL GUERRA, El Trasiego De Droga Por La Frontera Tamaulipeca Se Intensificaba, Los Penales Se Volvieron Una Calamidad y El Trasiego De Enervantes También. México Como Nación No Era Un País Consumidor, Sólo De Paso De Droga…En El Primer Trienio De AMERICO Por Tener Un Encargado De La Presidencia Municipal De Matamoros, Muy Cojonudo y Latoso, JUAN GARCIA ABREGO Se Autoexilio a Nuevo León, Sin Embargo El Padre del Entonces Presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI Quiso Tumbar Del Gobierno Constitucional De Tamaulipas a VILLARREAL GUERRA, Sólo Que Se Topo Con Pared, SALINAS Se Disculpó y Reconoció Su Error, Un Personaje De La PGR De Salinas y Otro Del Gobierno Tamaulipeco, Pusieron Los Puntos En La i, de Los Infundios Al Gobierno del Ingeniero AMERICO VILLARREAL GUERRA…Sin Embargo Desde La Secretaría General De Gobierno, Donde Despachaba HERIBERTO BATRES GARCIA, Las Cosas Del Narcotráfico Pasaban Por Esas Oficinas, Sobre Todo, En El Gran Negocio En Lo Cual Convirtieron Los Penales Tamaulipecos que Dependían de La Secretaría General De Gobierno, Sobre El Particular PEDRO SILVA RODRIGUEZ debe estar Muy Bien Enterado, Así Como Algunos Periodistas e Historiadores y Que Servían a BATRES GARCIA. El Matamorense Se Quería Apoderar Del Área De Prensa a Cargo De Don MANUEL MONTIEL GOBEA…En Su Momento MANLIO FABIO BELTRONES, Como Sub-Secretario de La Secretaría De Gobernación Me Diría Día y Hora En La Que HBG dejaría de Ser Secretario General De Gobierno De Tamaulipas y Que En Su Lugar Entraría ANIBAL PÉREZ…BATRES Movió Cielo Mar y Tierra, Pero Sólo 24 Horas Pudo Posponer Su Salida…

CON LA LLEGADA DE MANUEL CAVAZOS LERMA a La Gubernatura Tamaulipeca Se Inicia En El Estado Un Narcosistema Gubernamental En Tamaulipas, Como Gobernador Electo, MCL, Tuvo Una Reunión Cumbre Con Los Capos Del Delito Federal Del Estado, Presidiendo La Reunión, JUAN GARCIA ABREGO por Parte Del Hampa Tamaulipeca y CAVAZOS LERMA Por Parte Del Gobierno Tamaulipeco, El Acuerdo, El Respeto Mutuo, No Meterse En Cosas Que No Fueran Competencia De Unos y Otros, Los Delincuentes Dedicados Al Delito Federal y El Gobierno Tamaulipeco a No Meterse En Su Jale…Se Puede Decir Que Las Cosas Se Llevaron En Santa Paz, Sólo Que En El Sexenio Federal De Salinas y Estatal De Cavazos, México y Tamaulipas, Pasaron De Ser Lugares De Paso, a Ser Lugares De Consumo De Droga…Con La Llegada de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, El Acuerdo Que Se Hizo Con CAVAZOS Se Mantuvo, Pero TYR No Resistió Meterse En El Negocio y Es Ahí Donde La Puerca Tuerce El Rabo…Para Ese Entonces El Doctor MARTINEZ MANAUTOU Se Encontraba Retirado En Un Rancho Tamaulipeco, TYR lo Saco de Su Claustro En Uno De Sus Informes Gubernamentales, Sólo Que a YARRINGTON RUVALCABA ya Le Tocó Que El Gobierno Federal Estuviese a Cargo Del PAN. Con VICENTE FOX QUESADA, Las Cosas Cambian, Ya El Estado No Administra El Delito, Sino Que El Delito Penetra La Estructura De Seguridad, Procuración y Administración De Justicia. En 2004 YARRINGTON Hace Presidente Municipal De Reynosa a FRANCISCO JAVIER G ARCIA CABEZA DE VACA, Sin Triunfar En Las Urnas Legalmente, Las Irregularidades daban, para Una Anulación De Elecciones. En Las Primeras Horas De Su Mandato a FJGCV Le Mataron a Quien Sería El Responsable De La Seguridad Pública Del Ayuntamiento Que Presidiría…Ese Trienio Las y Los Reynosenses Lo Recuerdan Por Los Desmanes y Mal Gobierno Que Se Dio En Esa Época…En 2005 EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Mejor Conocido Como GEÑO, Llega a La Gubernatura Tamaulipeca, No Pudo, Ni Supo Zafarse De La Inercia Delictiva Dejada Por YARRINGTON RUVALCABA, Lo Intentó, Pero En Su Mismo Equipo, El Virus Del Narco Se Resistía a Todo Tipo De Vacunas, Sobre El Particular OSCAR ALMARAZ SMER Debe Tener Conocimiento, Como RICARDO GAMUNDI ROSAS Entre Otros…RODOLFO TORRE CANTU, Como Candidato a Gobernador Del PRI, Sería Ejecutado Días antes Del Día De La Elección. Para Que Las Cosas Siguieran Casi Igual, Hicieron Todo Lo Posible Por Imponer a OSCAR ALMARAZ SMER Como Candidato Sustituto, Pero EGIDIO TORRE CANTU, Cumplía También Con El Perfil, Su Discurso Ante Los Restos De Su Hermano RODOLFO, lo Hizo Que Le Ganara La Partida a MARCO ANTONIO BERNAL GUTIERREZ Chaperoneado por MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, Entro Muy Gallón, Pero Pronto Fue Doblegado Por La Sociedad Del Crimen En Tamaulipas y Mejor Se Dedico a Hacer Billetes a Costillas Del Erario, Le Supo Encontrar El Modo y Ni Quien Lo Parara, Negociando Su Impunidad y Entregando Al PAN En La Persona De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, El Gobierno De Tamaulipas, Teniendo Así, Un Crecimiento Sostenido La Sociedad Del Delito En El Estado Tamaulipeco. En La Actualidad El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Enfrenta A La Federación Que Pide Su Desafuero, Buscando Encarcelarlo Por Delitos Que Le Imputa La UIF y La FGR. Sea Como Sea, Las Elecciones Del 6 De Junio Del Año En Curso, No Solo En Tamaulipas, Sino En Todo El País, Ya Sufren Un Descalabro…La Moneda De Culpable o Inocente, Esta En El Aire, Haga Su Apuesta, Los Momios Están a Favor De CULPABLE o Sea Prácticamente No Hay Ganancia, Con INOCENTE Se Hace La Chica y Esa Apuesta Paga Muchísimo, Difícil, Pero No Imposible… Por Cierto, Se Dice Que Cuando Se Logra El Éxito, Nos Olvidamos De Las Cosas Siniestras Que Hicimos Para Lograrlo. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…