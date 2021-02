CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE FEBRERO DE 2021.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó a Mónica Liliana Rangel Martínez como la candidata de este partido para contender por la gubernatura de San Luis Potosí el próximo 6 de junio.

En mensaje a medios, anticipó el compromiso de quien fuera titular de los Servicios de Salud del gobierno actual de Juan Manuel Carreras, de defender los valores de la cuarta transformación.

Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, sabemos que el movimiento es más grande por eso es un partido movimiento.

Está abierto por estatutos a que lleguen liderazgos externos que se comprometan a los principios y valores de no mentir, no robar, no traicionar y que asuman el proyecto de la cuarta transformación”, dijo.

La médico cirujana con 25 años de carrera compitió con otras 20 aspirantes al cargo y luego de una primera encuesta en la que se eligió a 5 finalistas, logró el respaldo de las y los militantes de este instituto político.

Confiamos en que la doctora Rangel va a asumir plenamente el compromiso en Morena de regenerar la vida pública del país, de hacer de la política siempre un imperativo ético”, señaló.

Delgado Carrillo indicó que independientemente de la decisión electoral en Morena mantienen el compromiso de tener al menos 7 candidatas mujeres en los procesos electorales a gobernador.

LLAMA A LA UNIDAD

Luego de señalamientos de imposición por parte de algunos aspirantes a la candidatura en las últimas semanas, Mónica Rangel aprovechó el anuncio en la sede de Morena para reiterar su convocatoria a la unidad de cara a la próxima elección.

Cada una de las potosinas que participamos en este proceso tienen mi respeto y por supuesto que tendrán cabida porque esto se construye de manera conjunta. Espero que podamos ser un equipo para trabajar unidos”, comentó.

Dijo haber recorrido todos los municipios del estado, desde el altiplano hasta la huasteca, donde conoció las necesidades de la gente.

Conozco sus preocupaciones, sus necesidades y tengan la certeza de que en este proceso vamos a seguir acompañando a la gente y siguiendo el ejemplo del gobierno de la República seremos cercanos, austeros, pero sobretodo incluyentes, yo soy una mujer de pie”, sostuvo.

Rangel Martínez aseguró que en San Luis Potosí existen dos caminos a seguir: con los de siempre y el proyecto de transformación.