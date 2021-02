Ciudad de México.- febrero 24, 2021 Si hay una forma en la que Mon Laferte se define musicalmente como autora, intérprete y mujer esa es muy pasional.

«Agradezco mucho esta pasión que tengo en muchas cosas. A veces sí como que (digo) ay, me pasé tantito, pero sí soy muy pasional», afirmó la artista de 37 años.

«Siempre he sido muy entregada y fiel a mis sentimientos, como que me funciona eso de que si lo siento en la panza, ahí voy. En el amor y en un montón de otras decisiones me dejo llevar por lo que siento en la panza», agregó.

La cantante chilena promueve su nuevo sencillo «Se Me Va a Quemar el Corazón», que forma parte del disco que planea dar a conocer en los próximos meses.

En esta canción cuenta una historia de amor con mucha pasión, pero de una manera sencilla.

«Es un tema que dice quiero del amor desaprender, pasional, sufrido, muy de nosotros los latinos que tenemos esto del sufrimiento como si fuese algo bueno, como si fuese una virtud sufrir».

Desde su casa, la nacida en Viña del Mar habló sobre sus proyectos en la música en este 2021, pero también de cómo se encuentra emocionalmente en este momento de su vida.

«Estoy muy contenta, tranquila, enamorada y feliz. Tengo mucha paz en mi corazón, eso es importante. Estoy acompañada y feliz», dijo.

Como todos los cantantes que aman el escenario, la cantautora está deseosa de volver a pisarlo y entregarse al 100 a sus admiradores.

«Ya estoy harta de este Covid», expresó con naturalidad.

«Tengo demasiadas ganas de subir al escenario. Es una locura, porque a mí me gusta el escenario. Hay artistas a las que no le gusta tanto, pero yo me siento como en casa en el escenario. Soy libre, entonces me hace falta ese momento de libertad absoluta».

Dijo que está contenta porque después de un año por fin pudo viajar a Chile para ver a su familia.

Toda la energía que descarga en el escenario ahora la dedicó a pintar.

«Los últimos seis años he estado muy en la pintura. Aproveché este 2020 al máximo para crear desde otro punto del arte. Pinté murales, mi casa, descubrí técnicas. Toda esta pasión e intensidad que siento puedo plasmarla en el arte», indicó.