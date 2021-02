Cdmx, México, 19 de Febrero 2021. No pasó ni una hora después de que concluyó el San Luis ante Santos en el Estadio Alfonso Lastras, cuando Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dio su opinión ante los supuestos actos de racismo que sufrió el jugador de los laguneros Félix Torres.

Arriola escribió en su cuenta de Twitter: «Reitero que cualquier tipo de discriminacion NO se tolerará en la Liga MX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones», colgó el mensaje en la red social.

Matheus Doria, jugador de Santos, apareció ante los medios después de caer 1-0 ante San Luis y destacó que su compañero estaba afectado en el vestuario tras recibir mensajes de racismo después de ser expulsado en los últimos minutos del partido de la jornada 7 del Clausura 2021.

«Félix Torres fue víctima de racismo, está llorando en el vestidor, no es justo, esto no se puede permitir, ni aquí ni en ningún lugar, queremos jugar con respeto«, expresó Doria tras terminar el partido.

Minutos después Félix Torres ratificó que se vio afectado por personal del Atlético de San Luis cuando iba camino al vestuario.

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

«Me siento muy triste de que esté pasando esto en el fútbol, trato de llevarme con todos, lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Me siento afectado, muy triste. Mis compañeros saben mi dolor, me amo como negro y defiendo mi color», expresó Torres.

San Luis venció 1-0 a Santos en el partido que marcó el arranque de la jornada 7 del Clausura 2021.