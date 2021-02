“Es más probable que atropelle un precandidato que a un perro”, dicen algunos victorenses y la verdad tienen mucha razón.

En primera porque en algunos casos se respeta más a los canes que a los aspirantes a un puesto de elección popular y segunda porque hay muchos precandidatos, sobre todo morenos.

Al decir morenos nos referimos a los que quieren abanderar al partido guinda, no porque sean de piel de bronce, de hecho hay más güeritos locos que esperan la dichosa encuesta les favorezca y convertirse en candidatos.

Pero no crea que por amor a ese partido o porque coincidan con sus ideales, no, es por ambición, es una verdad que la mayoría de los registrados como aspirantes a un puesto de elección popular por ese partido no sabe ni que significan las siglas del mismo.

En Tamaulipas los morenos tienen delegado, si, pero carecen de partido, les sobran aspirantes a candidatos, pero les faltan militantes.

Es más, muchos de los que se andan registrando con la intención de convertirse en candidatos a un puesto de elección popular ni siquiera saben por qué o para qué fue creado el partido guinda.

A nivel nacional la convocatoria abierta de MORENA despertó la euforia de personajes que sueñan con poder, fama y fortuna y como ven que en ese partido cualquiera puede ser candidato, payasos, luchadores, futbolistas, vedettes, estilistas, cantantes y hasta borrachines, pues les gana la ambición y buscan abanderarle, aunque no tengan ni el mínimo conocimiento de políticas públicas.

Lo más bizarro de la política se ve en las listas de aspirantes a un puesto de elección popular de morena, hasta parece chiste, pero bueno, es lo que sucede cuando se abren convocatorias sin ninguna restricción.

Acá en tierras cuerudas MORENA tiene más aspirantes a candidatos que militantes, tan solo en la capital tamaulipeca se han registrado ocho, más los que se acumulen o se nos hayan pasado, aspirantes a la alcaldía capitalina.

Pero hasta en eso a los hijos de Morena les están viendo la cara, todos son tan ilusos que creen que por registrarse en una plataforma y recibir la constancia de su registro como precandidatos pueden resultar agraciados cuando la verdad es que la mayoría de las candidaturas ya tienen nombre y apellido, solo les están dejando hacer show, entre más aspirantes se registren el partido tendrá más movimiento en los medios de comunicación y redes sociales.

A eso le están apostando los de Morena, saben que el partido en Tamaulipas no pinta, la marca prácticamente sigue sin registro y eso lo saben uno o dos personajes que maliciosamente se mueven.

El problema para los morenos es que cuando aparezca la lista de los agraciados, es decir, de los que resulten ser los candidatos a las alcaldías, diputaciones federales o locales, la realidad les puede explotar en la cara, pues habrá mucho descontento de todos los que creyeron que era verdad que una encuesta definiría quien sería el candidato cuando lo real es que muchos serán de dedazo.

La situación es que como si gobernar un municipio o legislar fuera cualquier cosa, hay aspirantes a candidatos de MORENA de chile, azúcar, sal y manteca, aunque en algunos municipios de todos no se hace uno bueno, pero es la causa de que se abriera una convocatoria donde cualquiera puede registrarse.

Es de pena lo que sucede en MORENA pues ese partido tiene más aspirantes que militantes y lo peor del caso es que hasta ellos mismos se desconocen.