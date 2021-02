CD. DE MEXICO, 1 DE FEBRERO DE 2021.- En el marco del inicio del primer periodo ordinario del tercer año de la LXIV Legislatura, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, invitó a los diputados y senadores de dicho partido a continuar trabajando en favor de la transformación desde el Poder Legislativo.

“Ustedes son los representantes del pueblo de México, por tanto no tienen derecho a fallar, sigan siendo leales al presidente de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación. Hoy más que nunca es tiempo de demostrar que en Morena somos diferentes”, señaló Delgado.

De igual forma, subrayó que el trabajo legislativo ha sido clave para cimentar las bases del proyecto de regeneración de la vida pública del país, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Gracias al Grupo Parlamentario de Morena y a nuestros aliados en las Cámaras, se han aprobado reformas trascendentales para las y los mexicanos. Ahora los programas sociales ya son un derecho constitucional, se eliminaron los moches y los privilegios; además, con la consulta popular y la revocación de mandato tenemos un gobierno más democrático y abierto”, manifestó, por lo que la población siente mucha simpatía hacia el proyecto de transformación y quiere que continúe.

El líder morenista también exhortó a los diputados a seguir fieles a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, así como a luchar para refrendar la mayoría en el Congreso de la Unión y evitar que la oposición destruya los logros alcanzados en esta legislatura.

“Sigan siendo las y los legisladores constituyentes de la Cuarta Transformación”, concluyó Mario Delgado.