Ciudad de México.- febrero 02, 2021 El cantante Marilyn Manson acudió a redes sociales para aclarar los señalamientos por parte de su ex prometida Evan Rachel Wood, y otras mujeres, sobre supuesto abuso.

«Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia. Pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad.

«Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas con ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad», dijo el artista en un comunicado.

La actriz acusó públicamente a Brian Hugh Warner, nombre real del cantante, de abuso sexual y abuso emocional sistemático.

«El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson.

«Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera», compartió Wood, quien sostuvo una relación sentimental con él de cerca de tres años.

Luego de los señalamientos, la disquera de Manson, Loma Vista, decidió finiquitar su relación con el artista.

«A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy (lunes) de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual (We Are Chaos) con efecto inmediato», se lee en el texto.

«Debido a estos desarrollos preocupantes también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro».