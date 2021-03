Al más vehemente estilo del viejo PRI y bajo el pegajoso tum-tum-tum de la batucada, provistos de globos azules y pancartas, una abigarrada concentración de cuño panista inundó la plaza del 15 Hidalgo de sombreros, blue jean, casimir inglés, y una diversidad de perfumes Carolina Herrera, Chanel, Christian, pero también Tommy Girl, Maroussia, Fantasy y Acqua Di Gioia, en una demostración de poder ciudadano en apoyo al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Pero, si la confluencia de casi 5 mil almas en la explanada del Palacio de Gobierno sirvió para enviar un mensaje muy claro y muy preciso al gobierno de la Cuarta Transformación, el desfile de autobuses foráneos, suburbans, Mercedes Benz, BMW, camionetitas Ford y modestos Chevroletitos que estrangularon la Plaza de Armas, también se convirtió en un gigantesco escaparate en el que centenares de aspirantes a candidatos del PAN a la elección de junio “placearon” sus ansias de novillero.

Por allí destacó con su impetuoso apasionamiento la ex priista YAHLEEL ABDALA; MARIO RAMOS,… y ¡por supuesto!, PILAR GÓMEZ.

Así, ejércitos ciudadanos provenientes de todos los rincones del territorio tamaulipeco, con su [pre]candidato al frente, ocuparon su sitio en la plancha de concreto de la plaza principal y, previo riguroso pase de lista, asumieron su papel en el contexto del programa general.

De este modo, mientras la Comisión Instructora a cargo del más viejo ideólogo de la izquierda mexicana, PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, examina con ojo de analista histórico e investigador social los 27 tomos que –presumiblemente— acreditan la procedencia del juicio de desafuero contra el gobernador tamaulipeco, enviados en seis cajas a la Cámara de Diputados por el prestigiado académico del derecho constitucional ALEJANDRO GERTZ MANERO, en Tamaulipas avanzan vertiginosamente las manecillas del reloj político.

Y en este remolino de pasiones, la sociedad tamaulipeca se agita y cada segmento asume su papel y blande su verdad.

Las redes sociales arden, saltan y se dividen.

Unas aplauden a la 4T y piden el paredón.

Otras la condenan.

Y en este concurso de posiciones y posturas, se están dando las definiciones políticas rumbo al 6 de junio.

En el universo de la copiosa asistencia, hay ausencias.

Hay una, que se siente.

… Y que pesa.

Pronto dará una sorpresa.

En la frontera.

Por cierto, operadores de Acción nacional como el director de la UTT-Reynosa, EDGAR GARZA HERNÁNDEZX y ÁLVARO GARZA, tendrán un papel preponderante en la acción electoral del PAN.

“DEBERÍAN PEDIR PERDÓN”, DICE CABEZA A LA 4T

Por cierto, al agradecer la presencia de los más de 5 mil tamaulipecos reunidos en la explanada del Palacio, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA acusó al gobierno federal de estar fabricando delitos para quitarlo del gobierno: “Lo que deberían hacer –acotó— es pedir perdón por todo el daño que han hecho . En Tamaulipas no vamos a permitir que nadie venga a imponer su voluntad”, puntualizó.

Blindado por alcaldes y legisladores, el Ejecutivo tamaulipeco pronunció un discurso enérgico en el que fijó su posicionamiento frente al juicio de desafuero solicitado en su contra por la Fiscalía General de la República: “Daré la batalla”, advirtió.

Y puntualizó:

“No lo vamos a permitir”.

Expresó que el gobierno de Morena “a través de mentiras pretende quitar a un gobernador y no lo vamos a permitir. Aquí hay un gobernador puesto por el gobierno de Tamaulipas”, enfatizó.

CABEZA DE VACA salió a saludar y agradecer la presencia de los manifestantes acompañado de su familia, en cuya presencia refrendó su denuncia de ser un perseguido político por el gobierno de la federación.

Y enseguida enumeró una serie de razonamientos para descalificar la acción del gobierno de la 4T en su contra, al afirmar que “están molestos– dijo, porque siendo la inseguridad el principal problema del país, Tamaulipas ocupe uno de los mejores indicadores, al ubicarse en el sitio 26 con menos índice delictivo.

Citó también como otro de los motivos por los que presumiblemente el gobierno de la 4T lo esté persiguiendo, la interposición de los recursos de inconformidad en materia energética y la defensa hecha por Tamaulipas respecto al impulso de las energías limpias.

Afirmó también que Tamaulipas dejó en evidencia al gobierno federal con el apagón que afectó a media república, y en la que el gobierno de la 4T quiso responsabilizarnos, lo que rechazó la entidad mostrando un oficio apócrifo mostrado por la CFE como argumento.

Finalmente externó su certeza de que el gobierno federal está molesto porque México se está cayendo ante la ineptitud de este gobierno de Morena. Yo no miento, ni robo. Ellos mienten y roban; dijeron que primero los pobres, y son ellos los primeros en perder el empleo y siguen sin cumplir sus compromisos que hicieron con los mexicanos”, enfatizó.

GOBERNADORES FIRMAN COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

A propósito de gobernadores, los de Chiapas, RUTILIO ESCANDÓN CADENAS; de Puebla, LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA; de Tabasco, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ; de Veracruz, CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ; Morelos, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, y de Baja California, JAIME BONILLA, miembros de la Cuarta Transformación, se comprometieron a:

“No permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o “mapaches” electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

LUEBBERT, SUS DOS CARTAS, EN REYNOSA

A propósito del PRI-Reynosa, el resurgimiento del ex alcalde OSCAR LUEBBERT en la ceremonia de protesta tricolor, mostró que LUEBBERT estaría jugando con dos cartas rumbo a los comicios de junio: BENITO SÁENZ y, juzgan sus críticos, el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, a quien estaría ligado vía RICARDO MONREAL.

Son especulaciones, por supuesto, pero la presencia de OSCAR en la muy mermada ceremonia priista, mostró que en el escenario tricolor reynosense el ex alcalde sigue teniendo vigencia, máxime que acudió de la mano de su esposa, la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO y un nutrido grupo de personajes que fueron cercanos colaboradores en su Administración, como MOISÉS GARCÍA FLORES, ex director del IRCA en el Ayuntamiento de LUEBBERT.

Hay que decir que el escaso priismo que respondió a la convocatoria de OLGA GARZA rindió homenaje a LUEBBERT, pero hay que decir que el ex alcalde fue el único personaje político de nivel que asistió a la ceremonia priista.

El otro fue EDGAR MELHEM, por supuesto.

Por cierto, los priistas se quedaron con las ganas de ver al ex diputado local CARLOS SOLÍS GÓMEZ, Secretario de Organización del CDE estatal del PRI, a quien muchos esperan que regrese a la legislatura local, para colocarse en la antesala de la contienda municipal del 2024.

Lo que nos recuerda que está por resolverse la contienda interna por la Sucesión municipal Reynosa 2021, donde no pocos estiman que la candidatura del –¿todavía?— Gerente general de COMAPA, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, podría “hacerse de agua” por el golpeteo sistemático que durante los siguientes meses la 4T estará infligiendo al gobierno estatal panista, lo cual impactará “de rebote” a todos los candidatos de Acción Nacional a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales.

Bajo esta perspectiva, estaba dicho que el “candidato ideal” para Reynosa era GERARDO PEÑA FLORES, pero al ratificarse a “Chuma” el PAN tendrá que hacerse en Reynosa de más operadores de territorio para “blindar” todas las secciones electorales, pues las alianzas que está tejiendo Morena en esa frontera dejan literalmente en la indefensión a los azules.

Y todavía no se determina la candidatura al Ayuntamiento en Morena, no obstante que el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI la trae muy cerca.

Nosotros no podemos asegurarle que el diputado RIGO RAMOS esté por retirarse de Morena, pero sabemos que el partido del presidente AMLO está por recibir nuevas adhesiones que lo re posicionarán en esa ciudad fronteriza.

Con el “empujoncito” que le está dando la 4T a sus [pre] candidatos con el proceso de desafuero contra el gobernador CABEZA DE VACA, muchos candidatos azules podrían perder, particularmente en municipios donde los candidatos no cuentan con la simpatía popular, como es el caso de Matamoros, con IVETT BERMEA; Río bravo, con MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ; Victoria, por el “tiradero” que dejó XICO GONZÁLEZ URESTI.

Esto, por no citar más.

¡Ah!, pero en Miguel Alemán, donde el biólogo RAMIRO CORTÉS BARRERA será el abanderado del PAN, casi, casi, casi es un hecho que derrotará al candidato del PRI, el alcalde SERVANDO LÓPEZ MORENO, quien va por la reelección.

FÓRMULA PRI CONSTRUIRÁ MEJORES OPORTUNIDADES

En Río Bravo, por cierto, EDGAR MELHEM SALINAS afirmó que “La fórmula del Partido Revolucionario Institucional que se integra por los candidatos a presidente municipal; a la diputación federal 03 y a la diputación local por el distrito electoral 08, construirá mejores oportunidades”.

Al asistir a la toma de protesta de la formula priista, el dirigente estatal destacó que en el PRI se trabaja en equipo, en unidad y en un ambiente de esperanza para recuperar en estas elecciones los espacios que perdió el Partido Revolucionario Institucional.

“Gran esperanza de un mejor futuro para Río Bravo es lo que integra la fórmula del PRI y no hay duda que harán un gran equipo para construir juntos, un municipio con mejores oportunidades para las familias”, señaló.

MELHEM SALINAS asistió a este municipio de la frontera norte de Tamaulipas para tomar protesta a ALFREDO HELIODORO CUELLAR CANTÚ como candidato a presidente municipal de Río Bravo, a ISNELIA TREVIÑO SALINAS como candidata a diputada local por el distrito electoral 08 y a MARTHA JIMÉNEZ SALINAS, candidata a la diputación federal, ambos distritos con cabecera en el municipio de Río Bravo.

Por hoy es todo,