México, 02 de Febrero 2021. El Arsenal sufrió un ‘vía crucis’ en Molineux Ground. La buena racha de los Gunners se cortó ante el Wolverhampton (2-1) del mexicano Raúl Jiménez, quien sigue recuperándose de su fractura de cráneo. Con Martin Odegaard en el banquillo y sin disputar ni un solo minuto, los de Mikel Arteta, que sumaban siete jornadas sin perder y 17 de los últimos 21 puntos que les habían acercado a Europa, se quedaron encallados en la mitad de la tabla tras una dura derrota. Un traspiés en el que les condenaron las expulsiones.

Con un Saka eléctrico (el VAR le anuló un gol por fuera de juego) fue un extraordinario Pépé, que antes se topó con el larguero, el que adelantó a los Gunners. El ex del Lille lleva ya cuatro tantos en Premier y está mostrando su mejor versión. El encuentro estaba controlado para los londinenses hasta que llegó el tiempo añadido de la primera parte.

Willian José se quedó solo delante de Leno y David Luiz, tropezándose, derribó al ex de la Real Sociedad. Penalti y expulsión que no desperdició Rúben Neves. El Arsenal, con 10, vio como Moutinho, con un misil, le daba la vuelta al partido al regreso de vestuarios. Una pesadilla que fue mayor después de la estrambótica roja a Leno. El portero fue a cortar un pase largo a Adama y despejó el balón con la mano. De locos. Desde noviembre de 1993 no expulsaban a un portero Gunner en Liga. El último había sido Seaman ante el West Ham.

El Wolverhampton intentó abrir brecha… pero se topó con Runnarsson. Y la entrada de Aubameyang no cambió el resultado. El Arsenal sigue sufriendo expulsiones. Desde que Mikel Arteta se hizo cargo del club en el Boxing Day de 2019, han recibido ¡10 rojas! Siete más que cualquier equipo de la Premier. Una tortura.