Juego nuevo, baraja nueva, así se dice cuando un juego de naipes, es

importante o un jugador tiene dudas de la baraja vieja, o simplemente

el jugador, deja claro la importancia de su próximo juego, y esto último

parece ser la visión del mandatario Francisco Javier García Cabeza de

Vaca, que ha puesto todos sus naipes en el juego, sobre la mesa y

con cartas nuevas, otras no tanto, pero todas le garantizan

competitividad y lucha, además de lealtad.

Ejemplos hay muchos, pero lo más sonados son los de Nuevo Laredo

y la capital Ciudad Victoria y Río Bravo; aunque no tendría mucha

ciencia adivinar, los factores y razones para ver perfiles probados en la

lucha abanderar la contienda por Acción Nacional.

El caso de Nuevo Laredo es una regla de 3 simples, sí, así de sencillo,

el que tiene el 100 no podía competir por la alcaldía, cumplió su

periodo legal, y una reelección muy bien ganada, por eso Enrique

Rivas, es indispensable en la batalla desde cualquier trinchera, por su

amplia popularidad y el trabajo como edil en 5 años de administración,

que cumplirá el próximo mes de octubre. De ahí aparecía el diputado

federal, Salvador Rosas, con un porcentaje para ser tomado en cuenta

para las urnas, pero sus números no le alcanzaban, para derrotar a

Morena, que sin invertir un real, están en la pelea palmo a palmo. Y en

la numeraria la dama de la sonrisa eterna, Yahleel Abdala, daba los

números, por izquierda, centro y derecha, y es por eso que en el

cambio de naipes, era el As ganador.

Un caso atípico, se da en Río Bravo, donde a Carlos Ulivarri, le darán

las gracias, o el tendrá que ser agradecido, por estar 3 años en el

palacio municipal de Río Bravo, y no le aplicaron la guillotina como

Xico González. Pero no todos esperaban un perfil como el de Miguel

Ángel Almaraz, popular, entrón, pero aun los panistas de la agrícola

ciudad del Bravo, No digieren y hacen mutis de tal designación.

Hay otro caso para comentar, este se da en ciudad Victoria, donde el

PRI, tiene fuerza, y después de 2 años de un desastre administrativo y

político, de Xico González, la que lleva a cuestas esta elección será

Pilar Gómez, pero para eso necesita llevar en fórmula, a alguien que le

garantice una competencia y estructura política de primer nivel, y ahí

es donde Oscar Almaraz, estaba pintado para que fuera el brazo

derecho y quien mueve las voluntades de la capital cueruda,

conocedor como pocos de cómo y por donde circulan los grupos

políticos capitalinos, Almaraz Smer, es el candidato a diputado federal,

por el PAN y se dará de tú a tú, con otro peso completo, Enrique

Cárdenas Del Avellano, y querido lector, les guste o no a los

opositores, con esta dupla la atención cambia de pantalla, y ya no será

a Morena, si no a la lucha Cárdenas vs Almaraz.

Y nos vamos al sur, hace algún tiempo atrás un personaje maderense,

notario público, dijo que para recuperar Ciudad Madero, era necesario

un verdadero diablo de la política (hablando en sentido figurado) y eso

creo que la elección no anda tan mal en ese perfil, que representa

Jaime Turrubiates, que se registró como aspirante de PAN a la

presidencia municipal de la urbe petrolera. Además lleva a 3 más

pugilistas de primer nivel, Elizabeth Humphrey para el Distrito XIX y

Carlos Fernández para el distrito local XX, y el Joaco Hernández

Correa, por el distrito VII federal. Así es que la baraja está echada, aun

a tiempo para apuestas.

Peor se pueden dar ajustes, cambios e imprevistos de última hora,

pero la suerte está echada, y el reloj comenzó a marcar el tiempo en

sentido contrario, y cada día que pasa, es un día menos para lograr la

victoria o el olvido electoral.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El municipio de Reynosa, dispuso apoyos se seguridad sanitaria de

personal y familias vulnerables; el ayuntamiento está directamente

apoyando al personal que labora en el Instituto de la mujer, con la

instrucción directa de la alcaldesa Maki Ortiz.

Las mujeres que laboran en esta dependencia municipal, reciben

atención el lugar de labores con productos de saneamiento del

entorno, ha sido beneficiado casi un centenar de personas, que con

estos enseres, protegen su cuidado de salud y el contagio por

covid-19.

En otro tema, pero de gran importancia para todas las familias

reynosenses, el edil Ortiz Domínguez, enfatizo, que es prioridad, cubrir

con alumbrado público de primera calidad, a toda la zona urbana,

donde habitan la mayor parte de las familias de Reynosa.

Como parte fundamental para la seguridad pública y el entorno familiar

y comunitario, estas acciones serán una meta, antes de concluir esta

administración municipal.

