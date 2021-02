No se necesita mucho análisis, cuando las cosas están a la vista,

cuando basta hacer los comparativos a uno y otro lado del río para

conocer cómo se resolvieron las cosas, que tanto afectó y cuanto duró.

Lo que dejó la Tormenta Invernal fue la plena certeza de que la siembra

de odio no cesará, de que se seguirán utilizando los medios

tradicionales para sembrar mentiras y de que, muchos al paso del

tiempo se irán dando cuenta poco a poco de la extraordinaria manera

en que se manipula la información.

En esta región donde nos ha tocado vivir, esperamos que mucho tiempo

más, ya estamos acostumbrados a las situaciones de emergencia

climática, los huracanes no sabemos cuándo nos van a llegar, pero cada

año nos preparamos al menos mentalmente para darles la bienvenida.

Sí, porque sabemos que, junto con la tormenta ciclónica, vienen las

aguas necesarias para seguir manteniendo la característica propia de

la región, la siembra de los cultivos, esos que han dado riqueza y trabajo

muy por encima de otras actividades.

Esta tierra de hombres de campo, no se raja ante las adversidades

climáticas, siempre desde hace muchos, muchos años, ha sabido

voltear la vista al cielo para calcular los tiempos de siembra y esperar

con esmero en la labranza, los tiempos de la cosecha.

Todos hemos visto cómo ha cambiado el clima, aun quienes no

sembramos nada, sabemos que los ciclos han cambiado conforme ha

cambiado el clima, lo que nunca ha cambiado es la entereza de los

agricultores, quienes, a pesar de cambiar las fechas de siembra con la

esperanza de un mejor resultado, saben que los riesgos se corren y los

enfrentan con responsabilidad.

Los agricultores de Tamaulipas no necesitan pilmama ni mucho menos

pseudolíderes que los enseñen a trabajar la tierra, no me queda duda

que aprovecharán la humedad que dejó la tormenta para hacer producir

su tierra.

Pero quienes no se quedan atrás son los trabajadores de la CFE de la

División Golfo Norte, demostraron con creces de lo que son capaces de

hacer aun con temperaturas congelantes y dieron los resultados

esperados, superando con creces a sus homólogos del otro lado del río.

Pero esto no es nuevo, me cuentan los viejos, bueno, los más viejos

que yo, que allá por 1967 cuando el ciclón Beulha, también de este lado

de la frontera se restituyeron los servicios mucho antes que los de

Brownsville y a mí me consta durante otro ciclón que no recuerdo el

nombre, como de este lado de la frontera ya se tenían todos los

servicios, mientras que en las zonas rurales del Valle de Texas

continuaban esperando.

Cuando supe que, en Rancho Viejo, Olmito, Los Fresnos y Harlingen en

Texas, todavía seguían sin luz después de 4 días, no me queda más

que reconocer el esfuerzo de esos trabajadores de la CFE que

devolvieron la luz a los habitantes de Matamoros.

No puedo hablar más que de lo que me consta, durante la tormenta me

tocó ver como explotaba un transformador subterráneo, las llamas que

brotaron y la columna de humo negro me hizo pensar que para ese

sector del Fraccionamiento Rio, difícilmente les volvería la luz en varios

días, mi sorpresa fue mayúscula al enterarme que en menos de 16

horas resolvieron el desperfecto.

La ventaja de vivir en la frontera es que se tiene familia de ambos lados

de la línea, yo les puedo asegurar que sufrió mas la que vive en Texas

que la que vive en Tamaulipas.

Buscar culpables por lo sucedido no nos lleva a ninguna parte, menos

cuando el clima fue contundente, tengo 53 años de vivir en Matamoros

y no recuerdo haber pasado nunca dos días seguidos con temperaturas

bajo cero, lo mejor es buscar a los responsables de que se restableciera

el servicio tan rápidamente, es fácil encontrarlos, andan en camionetas

blancas con logos de la CFE, les dicen electricistas, pero en realidad

son LOS HEROES.

Jorge Alberto Pérez González

