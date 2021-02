CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE FEBRERO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la noche de este jueves que se le aplicó una prueba de antígeno para detectar el virus del covid-19, en la que el resultado fue negativo.

Dijo, sin embargo, que aún se mantendrá en aislamiento por unos días más, como indica el protocolo para quienes estuvieron infectados del coronavirus.

Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno esta mañana y ya salí negativo, desde luego todavía tengo que esperar unos días más pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del covid-19″, comentó el titular del Ejecutivo en un video dado a conocer a través de redes sociales y que fue grabado la tarde de este jueves en Palacio Nacional.

El presidente agradeció a través de un video, dado a conocer a través de redes sociales, las muestras de apoyo que recibió a lo largo de los últimos 12 días.

No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me mandaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, así, muchas gracias, de todo corazón», dijo el presidente mientras cruzaba sus brazos en señal de mandar un abrazo.

Reiteró que tiene confianza en que el país remonte la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y la crisis económica que la pandemia ha dejado en el mundo y en especial en México.

López Obrador afirmó que en los primeros tres días de febrero se generaron 35 mil nuevos empleos formales y que las tiendas de autoservicio y de conveniencia tuvieron un incremento en sus ingresos del 10 por ciento en 2020, lo que revela que México no atraviesa una crisis de consumo.

El video del presidente inicia en los pisos superiores de Palacio Nacional y tras 12 minutos de mensaje, el presidente descendió la escalera hasta llegar a Patio de Honor, donde prosiguió su mensaje.

A pesar de la pandemia, no se ustedes, pero yo estoy notando que nos estamos humanizando más los mexicanos. Hay más fraternidad, más solidaridad, estamos haciendo a un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, el rencor, y nos estamos abrazando.

La tragedia nos está haciendo más fraternos, más generosos, amorosos. Yo les mando en este sentimiento, un abrazo a todas y a todos», expuso el titular del Ejecutivo.

Por la mañana, el presidente había sido grabado caminando en uno de los patios del Palacio Nacional.