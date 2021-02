La sentencia la deben tomar en cuenta los partidos políticos y sus candidatos, las redes sociales no votan.

Además, por lo que se ha visto últimamente sus redes solo son una manera de hacerse tontos solos, en los sondeos, por ejemplo, si suben un montón de fotos echándoles porras pero en esas mismas publicaciones les llueven los comentarios adversos.

Lo peor es que por lo general quienes manejan sus plataformas y muros ni siquiera sirven de contención en las redes externas donde se llevan descalificaciones que les quitan seguidores, en algunos casos hasta les exhiben mostrando sus debilidades o errores.

Claro está que utilizadas correctamente las redes pueden generar percepción positiva, pero igual esta puede ser volátil, momentánea, e insisto, de nada sirve subir en sus propias redes buenos comentarios si en otros espacios les llueven los malos, los que los van desacreditando.

El estar publicando todos los días en redes sociales a lo único que se arriesgan los políticos es a que les lluevan comentarios negativos, cierto es que muchos son borrados, pero igual les deben servir de parámetro para entender que deben dar más golpes de precisión.

Muy constantemente se ven publicaciones de políticos donde tienen más reacciones negativas que positivas aunque la acción que estén presentando sea buena, lo peor es que ellos mismos, o quienes les manejan las redes sociales, borran muchos de los comentarios, y de 100 que marca el conteo solo se pueden leer, 10 por ejemplo, pero la gente no es tonta, es obvio que si se pueden ver menos es que se borró una buena cantidad, que tuvieron más negativos que positivos.

Cierto es que en esta elección, por motivo de la pandemia y que no se podrán hacer eventos masivos, que igual muchas veces de nada servían porque los que abarrotan los espacios eran acarreados o solo van por el grupo o rifa que se llevaba a cabo, los candidatos tendrán que hacer mucha campaña de aire, utilizar los medios de comunicación y las redes sociales, pero deben ser tiros de precisión, de lo contrario resultará contraproducente.

La gente, el electorado, ya está cansado de pleitos políticos, los chismes y desacreditaciones de unos para otros en las redes sociales poco las leen pues saben que la mayoría de las publicaciones en el ciberespacio son orquestadas por otros contendientes o sus equipos.

Lo que cuenta es el trabajo, la acción mata grilla y descalificaciones en redes sociales, claro, cuando la gente tiene constancia de que tal o cual político traen más deseo de poder que de atender al respetable también lo manifiestan.

En fin, la situación es que muy equivocados están los políticos que creen que pueden ganar solo utilizando las redes sociales para vanagloriarse o desacreditar a sus adversarios.

Cierto es que las redes pueden generar percepción positiva, pero cuando no hay acción es momentánea, volátil, no son factor de decisión.

Además está comprobado que quienes se inconforman y reprochan en redes sociales por lo general ni siquiera ejercen con responsabilidad su voto.

Los aspirantes tienen que aplicarse, con propuestas serias, siendo responsables, no solo apostarle a la desacreditación o sondeos que se mandan hacer a modo en plataformas digitales, eso el día de la elección no cuenta, las redes sociales no votan.