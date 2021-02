UNO.-Dale poder y fortuna a una persona y sabrás realmente como es, o lo que es lo mismo, dale

poder a un ignorante y crearas un tirano, así reza el adagio popular y mire que por algo existen los

dichos, y vaya que les quedan a la medida a unos cuantos funcionarios de la Subsecretaría de

Prevención y Promoción de la Salud, que de entrada balconean y cuestionan el trabajo de quien las

recomendó en ese lugar a donde llegaron a servirse, no a servir.

Linda Emigdia Juárez Fernández y Dra. María Beatriz Rivera Villegas, andan insoportables, nadie las

tolera, se creen jefas y más porque desde hace un mes según su dicho, el Subsecretario de

Prevención y Promoción de la Salud y aspirante a la alcaldía de Aldama Alejandro García Barrientos,

no se para en su oficina.

Emigdia Juárez, es quien le manejaba la secretaria particular a García Barrientos, la que administra

el dinero, la que ordena, recomienda o saca recurso humano, pone y dispone, claro cuando así le

conviene, de lo contrario actúa de manera prepotente, soez y altanera, tirando al cesto de la basura

todo lo que a ella no le parece, ¡ah!, igual, es quien le marcaba dos minutos de audiencia al

ciudadano que a su juicio sólo acudía a pedir o a quitarle el tiempo a su jefe.

La Doctora Beatriz Rivera Villegas, hace exactamente lo mismo, aprovecha la coyuntura y la ausencia

de Barrientos, para servirse con la cuchara grande sin que nadie haga nada el respecto, la Secretaria

Técnica de la Subsecretaría se manda sola al fin no hay jefe en la oficina, dice.

Lo cierto es que “pusieron al lobo a cuidar las ovejas”, Emigdia Juárez y Betty Rivera, antes de servir

y atender las instrucciones de quien manda en Tamaulipas, y de quien las recomendó en esa

dependencia, se han dedicado a todo, menos a servir, no saben que el poder se obtiene para servir,

más aun es una obligación de los servidores públicos, ojalá, que la autoridad actué y se dé cuenta

del tráfico de influencias y las irregularidades que al amparo del poder cometen estas dos

funcionarias que ahora desconocen a quien les dio ese lugar, por algo dicen, «no tiene la culpa el

indio sino quien las hizo comadres».

Del que lleva las cuentas en el ámbito administrativo de la Subsecretaría, pronto le daré

informes, como pone y dispone al amparo del poder y abusando de la confianza depositada en él y

vaya que “cuando el gato no esta los ratones se pasean” y por lo pronto, ellos mismos refieren

que no hay jefe, que no se para en la oficina porque anda en pre campaña, así las cosas, veremos.

DOS.-Vaya que la Diputada Edna Rivera López, por fin dio una y en la pasada sesión ordinaria del

congreso que por cierto sesiona a escondidas, exigió al pastor Congresal, el Jerry Peña, que permita

el acceso a los medios de comunicación y garantice así la transparencia y el derecho a la información

al que tienen los ciudadanos y los representantes de los medios de comunicación.

Desde el mes de abril, las sesiones, las reuniones de la diputación permanente, eventos y reuniones

se realizan en lo oscurito, sin los medios de comunicación, todo mundo entra y sale, menos los

periodistas y vaya que eso contradice a los borregos del Popis Peña, que por una parte dicen si a la

libertad de expresión y no a la censura en redes sociales en referencia al proyecto de Ley que

pretende regular las redes sociales en el país y por la otra ellos mismos la aplican, al impedir la

entrada de los medios de comunicación para cubrir las diversas actividades del Congreso Estatal.

Por cierto que Edna, puso en dedo en la llaga cuando destacó que los “medios oficiales” del Palacio

Legislativo, tienen constantes “fallas” en la transmisión,-casualmente se cae la red cuando hay

iniciativas de MORENA- informan con favoritismo, sobre todo cuando se trata del grupo político

mayoritario y lo que este realiza al interior del Congreso.

En la página de internet del congreso en el apartado de noticias únicamente informa de las

iniciativas presentadas por Acción Nacional, dijo, y tiene razón, lo curioso es que apenas hizo la

denuncia y como por arte de magia aparecieron los comunicados en favor de ese grupo

parlamentario, ¿curioso no cree?

TRES.-Mientras que en el ISSSTE las cosas están para llorar y a pesar de los sueños guajiros de

Ernesto Lavín, ex secretario de prevención y promoción de la salud y es jefe jurisdiccional del Estado,

en la institución médica no hay ni gasas, ni medicinas, ni equipo de protección para el personal

médico y de enfermería ah, pero esos sí, Lavín viaja y viatica por el estado como si fuera Jefe y como

si en verdad cumpliera con su encomienda de sub delegado médico.

Y digo que mientras en el ISSSTE, las cosas están para llorar en el IMSS algo debió pasar para que la

delegada Velia Patricia Silva Delfín, dejara pasar o descuidara la aplicación de la vacuna contra el

COVID-19, que se aplicó en el hospital de la loma hasta a los intendentes, operadores de maquinaria

y choferes, mientras que en la clínica de San Luisito el personal médico y de enfermería, fue

injustamente olvidado.

Con razón los médicos y enfermeras de la unidad hospitalaria de San Luisito realizaron una protesta

para exigir la aplicación de esta vacuna por estar en la primera línea de combate contra el COVID19, creo que la Delegada tomó cartas en el asunto, aunque no tengo el gusto de conocerla creo

que es una mujer justa de palabra y derecha, que le gustan las cosas de frente.

Por cierto bien habla de la delegada los recorridos que realiza para reconocer al personal médico y

de enfermería su actuación y atención a pacientes COVID, en las distintas clínicas y hospitales de

Tamaulipas develando placas alusivas a esta pandemia y el reconocimiento al personal, por eso

insisto algo pasó con el orden y aplicación de la vacuna.

Insisto, Velia Patricia no es improvisada, es una doctora de profesión y sabe de la función pública,

no por nada aclaró y actuó de inmediato para apagar la lumbre que le causó un asunto jurídico por

la mala atención a su hermano, el magistrado de Durango, no por nada actuó para apagar la lumbre

en la clínica San Luisito, no la conozco, pero hay que reconocerle su trabajo y el esfuerzo que se

hace en el IMSS, a pesar de los pesares…

CUATRO.-Acuse de recibido la información que nos hace llegar Javier Carrizales del legislador local Roque

Hernández Cardona, relacionada a su intervención en el Congreso del Estado con el fin de promover

que en las obras publicas de cada municipio y región se contraten con las constructoras locales, ya

le ampliaré el tema, ya ve porque se quejan los legisladores de MORENA, tienen que ser ellos

quienes difundan su trabajo, lo que no hace el área oficial del legislativo, así las cosas.

Mi contacto joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com